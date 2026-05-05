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MSC兩條地中海航線宣布升級　主要港口運輸時間縮短

▲地中海航運一年內買進90多艘現成船。（圖／翻攝自MSC官網）

▲MSC兩條地中海航航線宣布升級。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

地中海航線(MSC)昨(4)日宣布兩條地中海航線本月中將作重大升級，其中「龍號」航線將新增直航馬拉加與那不勒斯，讓貨載直接進入西班牙南部和義大利南部市場，前往熱那亞和拉斯佩齊亞的運輸時間將最為快速，上海至熱那亞運輸時間將縮短7天；「虎號」航線泰基爾達成為首航港，航程最多可縮短10天，實現黑海和土耳其的無縫銜接。

MSC表示，公司始終致力於為客戶提供最具競爭力的運輸時間和廣泛的直達港口連接，「龍號」航線新增馬拉加與那不勒斯的直航港口，有助於客戶更好地進入西班牙南部和義大利南部市場；前往熱那亞和拉斯佩齊亞的運輸時間將最為快速。其中上海至熱那亞的運輸時間將縮短7天。

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升級後首航將是FD 621W航次，預計於2026年5月18日抵達寧波。新航線彎靠港口依序為：寧波–上海–鹽田–新加坡–馬拉加–熱那亞– 拉斯佩齊亞–那不勒斯–錫內斯–波士頓–紐約–巴爾的摩–諾福克–薩凡納–弗里波特– 寧波。台灣地區基隆與台中貨載運到寧波轉船，高雄貨載運到新加坡轉船。

「虎號」航線進行了以下營運調整，以提升其服務品質：

‧ 泰基爾達成為首航港，航程最多可縮短10天，從而實現黑海和土耳其的無縫銜接。

‧ 亞洲至伊斯坦堡和亞里姆賈的航程縮短4天，使其成為市場上最快的航線之一。

‧ 阿利亞加也加入該航線，航程縮短整整一週。

首航將是GT 620W航次，預計於2026年5月15日抵達大連，「虎號」航線的新航線安排如下：大連–新港–釜山–寧波–上海–蛇口–新加坡–泰基爾達–亞里姆賈–伊斯坦堡–泰基爾達–阿利亞加–梅爾辛–阿比讓–洛美–香港 –廈門–大連。

地中海航運表示，公司獨立的東西向航線網絡提供的6條亞洲至地中海航線，透過豐富的直航航線和極具競爭力的轉運時間，為亞洲和歐洲之間提供無與倫比的貿易連接。

有關今日亞洲至地中海航線網絡更新的更多詳情，可瀏覽MSC的貿易服務專屬介紹頁面。

如有任何疑問，可與當地的MSC代表聯繫，MSC在全球675個辦事處均設有辦事處。

關鍵字： MSC.兩條地中海航線升級運輸時間縮短

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