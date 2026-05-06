高股息ETF誰最會漲？00929今年報酬率逾30居冠、股價創新高

財經中心／綜合報導

台股漲勢凌厲，頻創歷史新高，帶動ETF同步走揚。觀察今年以來台股高股息ETF表現，復華台灣科技優息（00929）漲勢最為突出，今年以來報酬率（還原權息）逾30%，不僅躍居高股息ETF績效王，股價也在5月4日改寫掛牌新高。本月公告配息金額維持0.13元，想參與本次除息，最晚於5月19日買進。

台股多頭氣勢強勁，5月4日在台積電、聯發科等電子權值股領軍下，IC設計、先進封裝、AI伺服器供應鏈等族群全面走強，加權指數單日大漲1,778點，終場收逾40,705點，改寫收盤新高。

台股強勢飆漲，帶動台股ETF同步走高。觀察5月4日高股息ETF表現，以台新AI優息動能（00962）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）漲勢最為凌厲，漲幅均超過3%。相較之下，仍有10檔高股息ETF當日漲幅低於1.5%，顯示在台股創高行情中，成分股能否搭上科技權值股與AI供應鏈漲勢，已成為拉開績效差距的關鍵。

進一步觀察今年以來高股息ETF表現，CMoney資料顯示（截至5月4日），僅00929今年以來報酬率突破三成，居高股息ETF之冠；兆豐電子高息等權（00943）以27.3%居次，群益科技高息成長（00946）則以26.9%排名第三。

專家分析指出，00929今年表現突出，主要來自兩大關鍵。首先，成分股配置更貼近AI、半導體等市場主流題材，讓ETF在保有科技高息特色的同時，也能參與台股多頭行情。00929納入台積電、聯電、世界先進、環球晶、中美晶、力成、欣銓、矽格、家登等個股，布局涵蓋上游材料、中游晶圓製造、下游封測，以及先進與成熟製程相關族群，使半導體產業鏈配置更完整。

其次，00929成分股由40檔增加至50檔，換股頻率也由一年一次提高為一年兩次，並新增生技醫療、數位雲端及綠能環保等新興產業。透過成分股擴充與換股機制調整，00929投資組合更具彈性，也更能即時反映科技產業輪動與成長機會，有助於提升在多頭行情中的跟漲能力。