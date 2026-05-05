日圓保衛戰拉警報！　彭博：日本干預匯市剩2輪空間





▲日本政府大力出手穩匯空間愈來愈小。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓保衛戰拉警報！《彭博》報導，若日本希望維持「自由浮動匯率」地位，依據國際貨幣基金（IMF）指引，在11月以前最多只能再進行兩輪、每輪為期3天的匯市干預操作，後續政策出手空間恐進一步受限。

日本財務省一名官員周一引述IMF規則指出，連續3天的匯市干預會被視為一次市場操作。相關說法出現前，日圓上周四在市場傳出日本當局進場干預後大幅升值，隨後幾天盤中也多次出現上漲走勢。

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這名隨同日本財務大臣片山皋月出席烏茲別克撒馬爾罕國際會議的官員表示，依據IMF規則，若6個月內此類干預行動不超過3次，仍符合自由浮動匯率制度標準；若超過3次，IMF傾向將其歸類為「浮動匯率制度」，而非「自由浮動匯率制度」。

該名財務省官員也指出，即便日本處於黃金週假日，只要全球市場開放，干預仍會被計算在內。依照此一規則，5月4日將被視為自4月30日以來連續第3天，等同已完成一輪市場操作。

換言之，日本若持續透過進場買日圓、賣美元支撐匯價，在IMF分類規則限制下，未來干預空間恐只剩兩輪。市場也將高度關注，日本當局面對日圓貶勢與投機交易壓力，是否仍會再度出手穩匯。