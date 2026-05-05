股市震盪心驚驚！懶人必學「股債平衡術」幫你避開情緒化投資

▲面對股市震盪，專家建議運用股債平衡策略，透過簡單公式與定期再平衡，讓資產穩健成長，同時幫助投資人避開情緒化決策。（圖／Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

當股市面臨震盪加劇，散戶每天看著股價上下波動，心情也跟著起伏。對於沒時間研究技術線型，或是對複雜金融商品感到頭痛的人來說，回歸最原始也最有效的「股債平衡」策略，似乎成為市場波動下的避風港。美國投資顧問公司The Motley Fool認為，這種懶人投資術強調的是透過簡單的數學公式與自動化的配置，讓資產在不需要過度操盤的情況下維持穩健成長。再者，除了能讓投資組合與個人的風險承受能力、理財目標保持一致，透過買賣資產進行再平衡來維持風險水準，也更有助於避開「情緒化的投資決策」。

投資組合的健康檢查：搞懂「平衡」與「再平衡」

The Motley Fool強調，在進入具體操作前，投資人需要建立平衡與再平衡的基本觀念。平衡投資組合的核心，是確保資產組合中擁有適合個人目標的股票與債券比例，同時也代表不將過多資金集中在任何單一個股。然而，由於各項投資的價格會隨時間產生波動，投資組合自然會變得不平衡。這時就需要透過「再平衡」來定期調整，幫助資產維持在理想的風險等級。執行方式可以依照預定的時間間隔，或是當資產比例偏離理想目標達到一定程度時，採取賣出部分資產並買入另一項資產的做法，或是將額外投入的新資金分配到比例落後的股票或債券中。

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核心策略「110法則」按年齡自動導航

懶人股債平衡的精髓在於簡化決策與自動化執行，其中The Motley Fool優先推薦以及最廣為人知的就是「110法則」。投資人只需要用110減去自己的現有年齡，得到的數字就是應該配置在股票資產的比例，而剩下的百分比則投入債券市場。以一名30歲的投資人為例，股票配置比例應為80%，債券則是20%；等到70歲時，股票比例會降至40%，債券則提升到60%。這套法則的背後邏輯是隨著年齡增長，投資人應自動增加防禦性資產，讓整體資產組合符合人生不同階段的風險承受度。

選對全市場型ETF就不用挑個股

在標的選擇上，真正的懶人不需要花心思研究單一產業或挑選個股，而是採取「買下整個市場」的思維，優先選擇低費用且廣泛分散的標的。在股票部分，全球股市ETF(如VT)或S&P 500 ETF(如VOO、IVV)都是熱門選項；債券部分則包括全球綜合債券ETF(如BNDW)或美國總體債券ETF(如BND)。透過這些追蹤大盤表現的工具，投資人能有效分散單一公司的風險，將投資重心放在長期的市場成長。

兩招「再平衡技巧」讓比例不失控

當股市出現大漲或大幅回調時，原本設定好的比例不免會跑掉，這時就需要透過再平衡機制將比例調回原狀。第一種方式是「定期調整」，投資人可以選定一個好記的日子，例如每年元旦或生日，檢查目前的資產比例，並執行賣高買低的動作。第二種則是利用每個月定期定額的資金進行定額調整，將新投入的資金優先買入比例縮水的資產，通常會是當時跌價較深的那一方。這些做法操作簡單，也能避免在不對的時機頻繁進出，也省下一來一往的交易費與耗費的時間。