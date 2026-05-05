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捷迅首季EPS0.68元、去年股利4.5元　達拉斯保稅倉落成佈局新元年

▲捷迅達拉斯倉剪綵，左四起捷迅董事長顧城明、總經理孫鋼銀與公司高階向來賓祝酒。（圖／捷迅提供）

▲捷迅達拉斯倉剪綵，左四起捷迅董事長顧城明、總經理孫鋼銀與公司高階向來賓祝酒。（圖／捷迅提供）

記者張佩芬／台北報導

全球國際綜合物流服務供應商-捷迅公司(2643)今(5)日今年首季營運成果，公司指出，儘管全球貿易環境更迭，捷迅憑藉靈活的調度與整合能力，以物流業領航者之姿營運表現穩健，EPS達0.68元。今日董事會也通過去年EPS6.3元將配發4.5元的現金股利，配發率71.43%，依今(5)日收盤價66.5元，殖利率達6.77%。

捷迅首季季營收新台幣14.56億元，較上季減少35.56%，較去年同期減少24.75%，第一季每股盈餘(EPS)0.68元；今日董事會通過114全年EPS 6.3元將配發4.5元的現金股利，配發率71.43%，依本月04日(周一)收盤價66.元，殖利率達6.7%。

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總經理孫鋼銀進一步表示今年目標首重優化獲利結構，將發展重心由衝刺營收調整為高附加價值服務項目來提升經營績效表現，並以此作為長期發展及提升獲利的執行目標，首季便藉此淘汰因國際競爭情勢下獲利偏低的部分客戶群，改為加大滿足AI相關周邊電子產品的客戶，因此今年度積極與空、海運的上游供應商擴充在相關航線上的供給艙位合約簽屬，並且著重在高價值產業的服務項目來提升營收占比，持續展現出前瞻的策略規劃與強韌的經營彈性。

為強化公司位於北美的轉運競爭力，董事長顧城明於今年三月底率領海內外各分公司高階主管，組隊遠赴美國德州參加達拉斯保稅倉儲(Bonded Warehouse)的剪綵儀式。該據點的啟用具有指標性意義，可以說是捷迅在未來全球戰略佈局規劃上相當重要，且可被視為業界競爭力展現的分水嶺，因為要成為能滿足國際等級的電子客戶群的物流業者，須具備解決整段式國際供應鏈問題的能力。

▲捷迅達拉斯倉剪綵儀式上，左四起副總經理李佳慧(顧城明夫人)、董事長顧城明、總經理孫鋼銀與公司高階合影。（圖／捷迅提供）

▲捷迅達拉斯倉剪綵儀式上，左四起副總經理李佳慧(顧城明夫人)、董事長顧城明、總經理孫鋼銀與公司高階合影。（圖／捷迅提供）

該倉儲位於達拉斯機場監管區域內，實際面積佔地13萬呎，緊鄰達拉斯海關僅10分鐘車程，所在位置使捷迅成為唯一一家在當地擁有此便捷地點的物流業者，地理優勢在於達拉斯是美國中部航空、與陸運轉運樞紐的門戶地位，可縮短貨物清關與配送時程，不僅提供保稅功能，滿足客戶金流、物流、人流各項需求，更顧及精密供應鏈對於時效的高規格要求。

此服務上的升級，捷迅結合於114年新設立據點西雅圖與其他位於北美中部、北美東部及加拿大等地的子公司據點，建構成完整的跨國物流網絡，完全提升捷迅於美加地區的能見度，此跳躍式成長使捷迅全球化規格堪比擬其他國際重量級同業。

隨著能源價格走高與燃油成本上揚，船公司與航空公司紛紛調漲燃油附加費，不僅使得客戶整體物流成本飆升，部分貨主要求更多元聯運的運用及發揮，運輸交期與各項成本波動也同步增加，進而反映出供應鏈重組影響下，物流業者須協助客戶找出最佳運輸方案及整合能力的需求提升。

捷迅致力於全球佈局與核心海空運承攬業務，以不斷突破自我的服務精神獲得多客戶合作的簽訂，充分運用位於全球21個營運據點，將服務網絡遍及中國、亞洲、美洲、中東、印度、澳洲及歐洲等地，未來會更進一步鞏固其「整合型全方位物流方案提供者」的地位，重視供應鏈每個環節的高附加價值等各項業務。

對於115年的市場展望，孫鋼銀表示：「達拉斯保稅倉的正式營運，是捷迅深化美國市場的重要里程碑。」展望今年，捷迅將持續擴展東南亞及美洲市場，透過數位化物流系統與實體倉儲結合，為股東創造長期價值。

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關鍵字： 捷迅首季EPS0.68元去年股利4.5元.達拉斯.保稅倉落成

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