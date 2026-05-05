普發1萬大結算！903萬人線上搞定　還有4月新生兒父母可領

▲普發1萬。（圖／記者劉維榛攝）
記者陳瑩欣／台北報導
「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元一般民眾申領已於4月30日截止。數位發展部今（5）日表示，本次共有903萬819名民眾透過線上登記完成領取，占整體領取人數38.7%，發放過程整體順利，系統也維持穩定運作。
數發部指出，這次普發現金延續先前「普發現金6000元」經驗，並透過跨部會合作優化系統設計，在效率、穩定性與資安防護上同步升級，順利完成大規模現金發放任務。
為了讓民眾領錢更快速方便，本次系統採取「模組化」與「標準化」設計，不僅縮短準備時間，也提升整體運作穩定度。資料整合方面，系統串接戶政、移民、健保及新生兒等資料，並與金流系統整合，確保民眾無論透過「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」或「偏鄉造冊」等5大管道領取，都能避免重複領取，讓流程更順暢。
針對開放初期可能湧入大量人潮，數發部表示，事前已規劃分流機制，有效避免網站壅塞，同時也強化防駭措施，確保服務不中斷。
此外，為防範詐騙，數發部也祭出雙重防護。第一，所有登記與查詢皆統一透過唯一官方網站「10000.gov.tw」辦理，避免民眾誤入假網站；第二，預先註冊110個易混淆網址，並每日自動巡檢，一旦發現可疑網站即刻封鎖，降低詐騙風險。
數發部提醒，一般民眾申領雖已截止，但「4月份出生的新生兒」仍符合領取資格，請家長把握期限儘速辦理。
數發部強調，本次經驗將轉化為「政府發放共用基礎平台」，未來可快速支援各類補助、紓困及振興措施，持續打造更安全、便捷的數位公共服務。
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