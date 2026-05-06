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海上保險座談會透露市場有足夠承保能力　是船東不敢賭

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

▲困在荷莫茲海峽的大小船隻。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

國際保賠業台灣公司高階指出，4月下旬在新加玻舉辦的「亞洲海上保險座談會」上，與會者討論中東局勢如何影響保險市場與船東們的困擾，保險業指出，儘管荷莫茲海峽的危機仍在持續，戰爭險市場有足夠承保能力，只是船東不敢賭，以致大量船隻仍舊困在波斯灣內，因保險保障無法解決船舶在衝突區域所面臨的根本風險，尤其是人命安全。

貿易風雜誌現場報導指出，座談會上與會者指出，儘管地緣政治緊張局勢已推動附加保費大幅上升，市場仍然有能力提供相關保障，Howden海事部主管Alex Gray表示，戰爭保單通常是以獨立承保的形式設計，可隨情勢變化迅速調整。

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承保人指出，市場上有足夠的承保能力，實際上，大多數承保人都會抱怨承保能力過剩，確實存在供過於求的情況，但承保價格必須迅速調整，以反映風險的升高。

座談小組強調，保險的可得性並不等同於營運上的安全，尤其是對於航行於高風險咽喉要道的船舶而言。這種緊張局勢在荷莫茲海峽尤為明顯，即使有保險保障，船東仍面臨艱難的決策。

另伊朗要收通行費，美國不准付通行費，船東必須權衡是否支付通行費，同時還要考慮與受制裁實體相關的制裁風險。即便存在相關機制，船東日後仍可能因船舶如何安全通行而受到審查，特別是在付款與受制裁實體—伊斯蘭革命衛隊有關聯的情況下。

與會者指出，這場危機也暴露出傳統戰爭風險條款中的不足，特別是在對船舶被「封鎖」或「困住」的定義方面。烏克蘭的情況相對明確—船舶實際上無法離開港口，但在波斯灣的情況則更為模糊，因為船舶在技術上或許可以航行，但面臨不可接受的風險；這些灰色地帶凸顯了有必要修訂保單措辭，以更好地反映現代衝突的動態。

這場座談會主要是討論船體險，在船東責任險方面，都是由各船東互保協會(P&I)處理，責任險方面，P&I對於船東因戰爭引起之第三人責任的承保仍不受影響，沒有額外加價，至於租用船舶的租家戰爭責任險，英國勞氏新聞曾報導指出，12家P&I協會透過再保保險市場機制可以提供2.5億美元最高限額的戰爭責任險，最低保額為5千萬美元，費率約是保險限額的0.04%～0.05%/每7天，如果購買較低保額則費率可能較高為0.06%。

以投保2.5億美元保險估算，一周保費是30,000美元，而在此之前，正常的保費是一年約2.5萬美元。

關鍵字： 海上保險市場有足夠承保能力船東不敢賭

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