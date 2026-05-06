英特爾今年漲400％破百元　傳蘋果談生產晶片

▲英特爾（Intel）新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據《彭博社》報導，蘋果公司有意洽談美國晶片大廠英特爾處理器代工，加上Google擴大合作等利多，英特爾（INTC）5日大漲12.37美元或12.92％，收108.15美元，正式突破百元大關，今年漲幅超過400％。

這波漲勢起源於報導指稱「蘋果」計畫在美國本土生產核心處理器，並與「英特爾」及「三星電子」商討合作。由於這家手機巨頭過去極度依賴台積電，若訂單成功轉移，對「英特爾」而言將是重大的戰略勝利。

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▲英特爾執行長陳立武。(圖／貿協提供)

蘋果洽談代工掀市場熱潮

目前「英特爾」單月漲幅高達114%，市值已經正式突破4700億美元。除了潛在的蘋果訂單，執行長陳立武也積極佈局，宣布與Google深化合作，並投入馬斯克（Elon Musk）旗下的Terafab專案。

為了強化產能，該公司更豪砸142億美元買回愛爾蘭的Fab 34晶圓廠。陳立武在財報會議強調，中央處理器是人工智慧不可或缺的基礎，隨著AI浪潮興起，市場對其晶片需求正迎來爆發性的成長。

▲英特爾（Intel）。（圖／路透）

政府入股後股價狂飆三倍

雖然「英特爾」先前曾因製程延宕在競爭中落後，但目前已出現驚人轉折。自從美國政府去年8月入股10%並投資89億美元後，該公司股價至今漲幅超過330%，連競爭對手「輝達」的資金挹注也推升了反彈氣勢。

美國總統川普（Donald Trump）對此公開表示讚賞，他在社群平台發文指出，光是過去90天，這檔股票就為美國賺進超過300億美元。他除了恭喜該公司表現優異，更對這項代表美國利益的明智投資感到自豪。