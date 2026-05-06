聯發科「不演了」大牛股變妖股　專家揭原因

▲聯發科。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

ASIC大廠聯發科（2454）最近六個營業日累積收盤價漲幅達27.11%，5日再收一根漲停，目前股價已經高達3155元。聯發科也因近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435.00元，被證交所列入注意股，可說是近期台股最受關注的個股。

聯發科突然「不演了」連續從大股變妖股，天風國際證券分析師郭明錤認為，可能是因為OpenAI 首款 AI 智能體手機。郭明錤5日在社群發文指出，「奧本艾」公司（OpenAI）首款AI智能體手機開發明顯提速，量產目標從原先預測的2028年提前至2027年上半年。

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根據最新的供應鏈調查，這款備受矚目的新機量產時程提前整整一年。郭明錤分析，這除了與公司準備進行首次公開募股有關，也是為了在日益激烈的人工智慧手機賽道中搶占先機，確保在技術與市場佔有率上領先。

▲OpenAI執行長阿特曼。（圖／達志影像／美聯社）

聯發科傳獨家供應特製晶片

關鍵硬體規格出現重大調整，不同於先前傳出由多方開發，最新研判「聯發科」有望成為獨家處理器供應商。該晶片將採用「台積電」最新的N2P製程，針對這款設備量身打造客製化的天璣9600晶片，展現強大算力。

為了強化AI運算效能，該設備將搭載雙NPU架構，並導入硬隔離保險箱技術確保資訊安全性。此外，這款手機還配備先進的影像信號處理器與高效能記憶體，預估在2027至2028年間，合計出貨量有望挑戰近3000萬支。