聯發科市值飆破5兆　謝金河力讚「小弟快超越高通」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

權值股聯發科（2454）連2日飆上漲停，股價刷3155元天價，市值突破5.06兆元，在台股市值排名位居第3，財信傳媒董事長謝金河今（6）日在臉書上力讚聯發科「像旱地拔蔥般快速奔馳」，並快速拉近與美國大廠高通的距離。

謝金河表示，在手機晶片的時代，高通是超級大廠，聯發科是小弟，雙方差距非常遙遠，如今聯發科與高通快要平起平坐，甚至可能超越，直呼「這是很不可思議的事。」

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以下是謝金河臉書全文：

台灣企業正快速走向國際！

這幾天，聯發科像旱地拔蔥般快速奔馳，市值一下突破5兆元台幣，換成美元是1601億美元，如果對比5月4日高通的收盤價168.38美元，市值約1768億美元，雙方的差距正逐漸拉近！

卅年前，郭台銘開始開疆闢土的時候，為了得到戴爾電腦和惠普的訂單，不得不卯足全力！那個時候，Dell，HP很大，台灣很小，如今台灣很多資通訊廠規模早就超過HP。

在手機晶片的時代，高通是超級大廠，聯發科是小弟，雙方差距非常遙遠，如今聯發科與高通快要平起平坐，甚至可能超越，這是很不可思議的事。AI的運算帶給聯發科空前機遇，TPU發揮難以想像的空間，聯發科和Google的合作，開啟了前所未有的大浪。

4月以來，聯發科快速奔馳，也把高通的股價拉起來，5日高通大漲10.79%。從市值排名來看，台積電已達58.99兆台幣，台達電，聯發科都超過5兆，往下是日月光，台光電，欣興，智邦科技，富邦金，廣達⋯⋯這一路排下去，台灣居然有超過16家兆元企業。最近聯電ADR大漲，股價從5.61漲到14.215美元，市值也破兆，去年才上市的鴻勁也加入兆元行列。

台灣企業市值極大化，也讓企業在全球開疆闢土實力大增！上周到星展銀行聽簡報，他們預測新加坡海峽時報指數可以破萬，但我檢視新加坡前10大企業，前三大是銀行，後面是電信，航空公司，地產公司，相對爆發力受限。南韓的海力士，三星成雙箭頭，勢不可擋。日本的老大是Toyota也有點壓力。台灣整體科技業的翻升，幾乎是全面性的，除了台積電，台灣有12家超過兆元的科技公司，這個現象除了美國，只有台灣！

今周刊每年推出的兩岸三地企業排行榜，台灣的企業大幅超前，現在一家台積電是騰訊，阿里巴巴，工商銀行，農業銀行的總和，台達電，聯發科超過工業富聯，拼多多，小米，這是台灣空前際遇，值得大家珍惜！