0050成分股重洗牌！網一看「有中鋼」笑了：真多拖油瓶

▲台股ETF投資熱度持續升溫，其中元大台灣50（0050）討論度最高。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

台股ETF投資熱度持續升溫，元大台灣50（0050）受益人數已突破270萬人。近期成分股權重出現明顯變化，其中台積電占比大幅攀升至61.06%，與第二名台達電的4.92%形成顯著差距，也引發市場關注。

根據最新公告資料顯示，在0050成分股配置中，台積電權重已達61.06%，穩居第一；而排名第二的台達電僅占4.92%，兩者差距逾10倍。整體結構呈現高度集中現象，使該ETF走勢與單一個股連動性提高。

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進一步觀察產業分布，傳統產業與金融類股權重明顯下滑。以台塑集團為例，目前僅剩南亞、南亞科、台塑及台塑化仍在名單中，且多位於後段位置。相較之下，受惠於AI伺服器等題材帶動，廣達、欣興、奇鋐等科技公司市值快速成長，排名明顯前移。

相關變化也在網路論壇PTT引發討論。有網友轉貼相關資訊表示，近期0050成分股出現明顯更替，部分熟悉企業排名下滑，甚至遭剔除，整體結構呈現重新洗牌的趨勢。原PO指出，「那些我不熟悉、甚至沒聽過的股票，共同特色都是，股價很高。」

對於這波調整，不少網友提出不同看法。「0050一直留著康霈，代表......」、「好多垃圾股」、「垃圾越來越多的大禮包」、「0050裡面怎麼還一堆雜魚」、「有中鋼真的笑死」、「真多拖油瓶」、「GG和其他歡樂夥伴」、「真好笑的ETF，乾脆就直接買台積就好了，散戶心態既期待又怕受傷害」。

不過，也有另一派網友指出，0050屬於被動式ETF，本身即依照市值排名選取前50大公司，權重自然隨市場變動而調整，相關變化屬正常機制範圍內。「一堆人連0050是被動指數也不曉得，去看書吧」、「0050是被動選股，選股標準都公開，還在問要不要踢掉的，去買主動式」、「是不是有人不知道『被動式追蹤指數』是什麼意思」。

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