高職妹進台積電！當技術員「年收150萬」　工程師看傻：真的猛

▲有台積電員工表示，近日發現一名年資6年的技術員，年薪已經來到150萬。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不用當工程師也能年收百萬！近日一名台積電工程師分享，自己屬於31職等，近期報稅時看到金額感到壓力，於是向一名年紀較輕的女性技術員詢問收入情況，對方透露在台積電任職約6年，今年年所得已達150萬元，讓他感到震驚。

該名工程師在Dcard分享指出，該技術員僅具高職學歷，但收入表現優於部分設備廠人員，讓他直言「還比我小……真的猛，比我認識的設備商還高薪，扯」。

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相關內容曝光後，迅速在網路上引發討論，「結果考上台清交成的大部分或一部分高材生還有我這個公務員薪水都輸給一個高職畢業在台積當作業員的勞工」、「她真的是特例，而且一定很愛加班」、「2330一天賺30幾億不是看玩笑得好嗎」、「人家做很多年 你起跳就跟她不一樣了」、「加入台積，共創奇蹟」、「GG就是大樹底下好乘涼的概念 雨露均沾」。

根據台積電官方資料，技術員日班月薪約為3萬2000元，夜班約為4萬3000元，採四班二輪制度，即工作兩天休息兩天，每日工時12小時，其中包含休息時間。此外，員工除基本薪資外，尚可獲得分紅與獎金，整體平均年薪可達75萬元以上。

在職務條件方面，台積電技術員要求高中或高職以上學歷，不限科系，需具備基本英文閱讀能力以操作機台介面，並熟悉基本Office軟體。同時，企業也重視員工的團隊合作能力、細心程度與邏輯思考能力。

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