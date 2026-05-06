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AMD盤後狂飆14%！台廠創意Google CPU題材撿到槍　法人喊香

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者呂佳賢攝）

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

創意（3443）Google CPU題材盤前先熱起來！美國大廠超微（AMD）財報炸裂，盤後股價一度狂飆逾14%，市場嗅到AI供應鏈新風向，不再只盯GPU，而是把焦點轉向CPU、記憶體與儲存設備。鈞弘資本執行長沈萬鈞點出，AI工作負載正快速從大型模型訓練轉向推論與Agentic AI，CPU角色升級，也讓創意成為台股盤前關注焦點。

沈萬鈞在「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective」中指出，AMD最新財報優於市場預期，盤後股價強勢大漲，為AI族群再添柴火。沈萬鈞在臉書發文指出，這次市場重新上修AMD價值，真正關鍵不只是單季營收、獲利勝預期，而是AI資料中心的需求結構正在改變。

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AMD第1季營收達102.5億美元、年增38%，高於市場預估的98.9億美元；Non-GAAP EPS為1.37美元、年增43%，同樣優於預期。沈萬鈞認為，其中最受市場矚目的，是Data Center營收衝上58億美元、年增57%，占整體營收比重超過56%，正式成為AMD最大成長引擎。AMD第2季營收指引也給出112億美元、上下浮動3億美元，高於市場原先預估的105億美元，顯示AI基礎建設需求仍在延燒。

沈萬鈞分析，過去市場談AI伺服器，多半聚焦GPU數量、HBM容量與高速互連，但隨著AI工作負載從大型模型訓練，轉向Inference與Agentic AI，系統運作模式也開始改變。Agentic AI進入企業部署後，需要長時間在線、多Agent協作、持續進行工具調用、任務編排、記憶體讀寫與Context切換，系統瓶頸將不再只集中在GPU，而會往CPU調度、Memory hierarchy、Storage latency與Network throughput移動。

換言之，GPU仍負責模型推理，但CPU正在重新成為AI系統的管理中樞。沈萬鈞指出，大型Agent系統真正運行後，許多資源消耗會發生在Sandbox isolation、Task orchestration、File I/O、Memory management與Multi-thread scheduling，這些環節都高度依賴CPU，也解釋近期EPYC需求為何重新加速。

AMD這次法說也釋出多項利多，包括Meta規劃部署最高6GW AMD Instinct GPU，首批1GW將採用客製化MI450；Meta也成為第六代EPYC Venice與Verano首批客戶。同時，AWS、Google Cloud、Azure與騰訊雲也擴大第五代EPYC實例，Samsung則與AMD深化HBM4與下一代DRAM合作。這些訊號都顯示，AI資料中心競爭正從單純GPU堆疊，走向系統級架構升級。

沈萬鈞直言，這股趨勢也讓台廠創意Google CPU題材再度被市場點名，並成為外資調高創意評價的背景。法人圈目前預估，Google CPU今年出貨量約150萬顆，明年有機會跳升至600萬顆，市場持續上修相關專案的長期價值。對創意來說，成長動能不只來自AI ASIC，也有機會延伸至大型雲端CPU平台。

沈萬鈞認為，AI產業過去兩年幾乎都在追逐GPU算力，但接下來幾年，真正影響AI系統效率與資本支出方向的關鍵，將逐步擴散到CPU scheduling、記憶體頻寬、儲存延遲、網路架構、供電與散熱管理。AI供應鏈的獲利結構，也可能從單一GPU，往整體系統架構全面擴散，創意能否吃到這波CPU升級紅利，將成為台股盤前法人關注重點。

關鍵字： AMDAI推論資料中心創意CPU

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