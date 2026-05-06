台股破紀錄！漲680點至41449新高　台積電翻紅、聯發科漲停打開

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以40983.04點開出，指數大漲213.75點，漲幅0.52％。隨後漲勢擴大，上漲679.98點至41449.27點，刷新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2250元，隨後一度走跌又翻紅漲15元至2270元；鴻海（2317）上漲7元至246.5元；聯發科（2454）上漲315元至3470元，不過漲停一度打開未鎖住，已連續3個交易日刷天價；廣達（2382）上漲7元來到328元；長榮（2603）上漲3元至211元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲356.35點或0.73％，收在49298.25點；標準普爾500指數上漲58.47點或0.81％，收7259.22點；那斯達克指數上漲258.33點或1.03％，收在25326.13點；費城半導體指數上漲445.92點或4.23％，收10980.58點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49298.25 ▲356.35 ▲0.73% S&P500 7259.22 ▲58.47 ▲0.81% NASDAQ 25326.13 ▲258.33 ▲1.03% 費城半導體指數 10980.58 ▲445.92 ▲4.23%

資料來源：證交所