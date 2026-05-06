王永慶長女護神山！　20年打造一條龍

▲長庚國際能源執行長陳信生（左）與身為董事長的母親王貴雲（右）一起勇闖鋰鐵電池市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「我努力20年不敢放棄。父親交代我們要往能源發展，如果台灣沒有關鍵的能源管理，所有產業都動不了！」長庚國際能源董事長王貴雲一手催生的能源事業，已從電池開始、完成一條龍的研發。

「我記得當時我媽說她在做電池時，我在做智慧手機，覺得何必要花這麼多時間和心力，做一個『手機裡的零件』，還是可買得到的東西。」長庚國際能源執行長陳信生接受本刊專訪時聊起這段過往，不好意思地說：「過了20年，她是對的。」

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「之前做創投，我看了很多能源新創公司，包括太陽能、風力、核能等，最後的重點都是儲能的電池，而且，還沒有幾個國家能做得出來。」陳信生說，台灣擁有扎實的製造業基礎，是AI無法取代的，而他的母親王貴雲，更是真正在工廠裡磨練出來的。

長庚國際能源的前身，是王永慶2003年對集團內提出的新能源投資開發計畫，並陸續在集團多個部門設立研發小組，當時任職於南亞的王貴雲執掌塑二部電池研發小組。

然而2008年先後遇上金融海嘯與王永慶過世的巨變，台塑集團陸續縮編部門，但王貴雲想著父親提的「台灣需要做自己的電池」，自掏積蓄買下設備，帶著原班人馬重新創業。

萬事起頭難，初期大量時間都耗費在「打掉重練」，包括鋅氧空氣電池、銀鋅電池、氫燃料電池、鋁離子電池、三元鋰電池，所有叫得出名號的電池技術，王貴雲都嘗試了一遍。「每次轉向都是一大筆錢，但母親仍堅持投入。」陳信生回憶說，就連阿姨Cher、宏達電創辦人王雪紅都有投入一些錢幫忙。

但「過去失敗的經驗，也沒白費。」陳信生說，現在長庚國際的鋰電池可以跟別家不同，就是靠過去累積的各種材料與技術經驗，做出最好配比與特製的電解液，那高達十萬次的實驗數據，才能成功說服最棘手的客戶，「我媽的第一個要求跟focus（焦點），都是『怎麼做最安全』。」



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