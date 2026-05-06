川普喊「伊朗停火協議重大進展」　油價瞬間跌向百美元

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

國際油價開跌！美國總統川普宣布，將暫停美軍在荷姆茲海峽的商船護航行動，市場解讀中東緊張局勢可能降溫，也讓油價應聲走低。

根據《CNBC》報導，川普在 Truth Social 發文表示，美方決定暫停荷姆茲海峽護航行動，部分原因是「與伊朗達成完整且最終協議方面，已取得重大進展」，外界也因此燃起美伊可能達成協議的希望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國際基準布蘭特原油 7 月交割期貨在美國時間周二下跌 1.21%，報每桶 108.54 美元；美國西德州中級原油期貨則下跌 1.76%，來到每桶 100.5 美元，逼近百美元關卡。

川普宣布，美國將暫時停止「自由計畫」（Project Freedom）。該軍事行動才剛在前一天啟動，目標是派遣海軍護送商業船隻通過荷姆茲海峽，避免航運受到伊朗封鎖影響。

美國國務卿魯比歐強調，美國針對伊朗的首輪大規模軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）已經結束。而在川普宣布引導滯留於荷莫茲海峽的船隻離開海峽的「自由計畫」（Project Freedom）將暫停後，美國原油期貨價格續跌。

川普政府指出，由於伊朗實質關閉荷莫茲海峽，波斯灣內共有來自 87 個國家的船隻受困，約 2.3 萬名海員受到影響。隨著美方暫停護航行動，加上川普釋出談判進展訊號，市場對供應中斷的疑慮暫時降溫，帶動油價回落。