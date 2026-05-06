快訊／股王信驊飆19195元天價！　本土投顧嗨喊「目標價2萬元」

記者陳瑩欣／台北報導

股王信驊（5274）今（6）日盤中股價衝上19195元，再創台股新天價，不過大型金控旗下投顧最新報告認為，這波漲勢可能還沒到頂，維持信驊「買進」評等，並將12個月目標價一口氣上調至20000元，較前次11,000元大幅調升，主要看好Agentic AI帶動伺服器拉貨動能優於預期。

▲信驊科技。（圖／記者高兆麟攝）

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本土投顧指出，信驊今年第1季本業獲利達16.6億元，季增36%、年增62%，優於市場預期8.5%，關鍵在於BMC（伺服器管理晶片）出貨量表現比原先預估更強。毛利率也達69.2%，較前季增加0.7個百分點、較去年同期增加3.0個百分點，優於市場預期1.2個百分點；每股稅後純益（EPS）達37元，季增18%、年增59%。

報告提到，AI Server需求持續強勁之外，Agentic AI帶來的新需求也開始浮現，推升相關伺服器需求有望翻倍成長。觀察供應鏈情況，伺服器CPU交期已從年初6至8周，快速拉長至近期約30至35周，顯示市場需求明顯升溫。

本土投顧因此上修信驊2026年、2027年營收預估，調幅分別達20%、37%，並同步上修毛利率預估1.7、2.4個百分點，主要反映漲價效益，以及AI Server、Agentic AI需求強於預期。報告也將一般型Server出貨量預估上修至年增25%，並預期2027年仍可維持約20%成長。

在產品動能方面，本土投顧看好三大成長來源，包括AI伺服器需求隨Rubin、ASIC Server放量，Agentic AI帶動一般型Server需求提升，以及新伺服器平台Oak Stream、Venice放量。報告並預估，AST2700滲透率將在2026年、2027年分別達14%、49%，製程推進也將帶動BMC平均售價向上。

獲利預估方面，本土投顧將信驊2026年、2027年EPS分別上修25%、50%，預估2026年EPS為193.34元、2027年EPS達322.02元。由於信驊過去3年本益比區間約35至75倍，本土投顧認為，在Agentic AI帶動一般型Server需求上修，以及未來AI Server採用BMC場景更廣、產品更多元下，評價仍具支撐。