AI帶動記憶體狂潮　美光飆漲11%市值首破7000億美元

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠美光股價漲勢持續擴大，週二（5日）單日大漲11%，推升市值首度突破7000億美元大關。今年以來股價已飆升124%，過去12個月更暴漲近700%，躍升為美國市值前十大科技公司之一。

在人工智慧（AI）需求爆發帶動下，記憶體市場出現明顯供不應求。包括輝達與超微等晶片大廠，其高效能AI處理器均高度依賴記憶體支援，使產業鏈需求急速升溫。目前全球記憶體市場仍由美光、SK海力士與三星三大廠主導。

不僅DRAM受惠，NAND相關應用同步走強。固態硬碟製造商SanDisk同日股價亦大漲12%，今年以來漲幅約6倍，反映市場對儲存需求同步擴張。

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產品面方面，美光宣布已開始出貨目前市面容量最大的商用固態硬碟（SSD）。相較傳統硬碟（HDD），SSD具備更低功耗與更高儲存密度，有助於提升資料中心營運效率。

美光資料中心事業資深副總裁Jeremy Werner指出，超大容量SSD將成為資料中心營運商的重要工具，有助於降低機櫃層級總持有成本，特別是在電力供應逐漸成為AI基礎設施擴張瓶頸的情況下。

自ChatGPT問世引爆AI浪潮以來，記憶體供給長期吃緊。美光執行長Sanjay Mehrotra先前也坦言，目前主要客戶僅能取得約50%至三分之二的需求量，供需失衡情況仍未改善。

美光週二收盤報640.45美元，上漲11.1%，盤後續揚至675.76美元，漲幅約5.5%，顯示市場對AI記憶體需求前景仍高度樂觀。