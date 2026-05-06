曾被嫌配息差！不敗教主點名讚「最近挺飆悍」　報酬率破24.5%

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美股四大指數集體走揚，帶動台股今（6）日展現強勁多頭氣勢，其中權值股聯發科（2454）表現最為剽悍，一度上漲315元至3470元，連續三個交易日刷新天價，更直接拉升以其為重要成分股的「復華台灣科技優息（00929）」股價走勢。00929因精準選中聯發科、聯電等強勢股，近期位居台股高股息ETF績效之冠，成為市場關注焦點。

00929績效稱霸高股息 填息紀錄創連18勝

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「不敗教主」陳重銘發文指出，00929近期走勢相當飆悍，其前兩大成分股為聯電與聯發科，大讚該標的「很會選股」。根據最新公告，00929於5月擬配發0.13元股利，維持與4月相同的高水準，創下自2024年10月除息以來的新高紀錄，預估年化配息率約達6.77％。

統計4月以來至5月4日止，其還原權息後的報酬率高達24.5％，位居台股高股息ETF之首。除了配息亮眼外，00929的填息表現也相當穩健，目前已連續18個月當月填息。

配息與獲利雙收 網嘆：之前罵聲現在掌聲

對於近期00929的表現，股民們紛紛回應，「之前配的很差，導致很多人都退了，我就是其中之一」、「之前跌的時候一片罵聲，現在漲的時候一片掌聲，世間冷暖」、「難得一見，我竟然有跟著。小小確幸，感恩」、「吃香喝奶」、「00830配9元」。

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