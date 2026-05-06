三星電子市值衝破1兆美元　與台積電並列亞洲唯二

▲三星電子。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

南韓科技巨頭三星電子股價週三大漲逾10%，推動市值正式突破1兆美元關卡，成為繼台積電之後，第二家跨越該門檻的亞洲企業，顯示市場資金持續湧入人工智慧（AI）概念股。

此次股價強彈，主要反映三星日前公布的亮眼財報。第一季營業利益暴增逾8倍至57.2兆韓元，營收亦創下133.9兆韓元新高，單季獲利甚至超越2025年全年水準，帶動投資人信心大幅提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，市場亦關注蘋果傳出正與三星及英特爾洽談在美國生產晶片，若合作成形，將有助蘋果分散對台積電的長期依賴，也進一步強化三星在晶圓代工領域的戰略地位。

同樣受惠AI記憶體需求升溫，南韓另一大晶片廠SK海力士股價亦大漲逾9%，帶動韓國KOSPI指數強勢上攻。

在產品面，HBM（高頻寬記憶體）需求爆發成為關鍵動能。儘管三星在HBM市場一度落後競爭對手SK海力士，但已積極追趕，並於今年2月宣布率先量產新一代HBM4晶片，搶攻AI資料中心市場。

HBM4被視為支撐輝達下一代Vera Rubin AI架構的重要關鍵技術，隨著AI基礎設施投資持續擴大，加上產能受限導致供給緊張，半導體價格與相關成本同步上揚，也進一步推升整體產業景氣。