ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中菲行4月營收28.4億元、年增12%　寫近三年半新高

▲▼中菲行董事長錢文君（左）、執行長施振昇（右）。（圖／記者高兆麟攝）

▲中菲行董事長錢文君（左）、執行長施振昇（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

中菲行（5609）公布，2026年4月自結集團合併營業額為新台幣28.4億元，較去年同期成長12%，為自2022 年10 月以來的新高。在客戶出貨需求帶動下，空運貨運量較去年同期成長近兩成；海運貨運量則較去年同期略減，整體貨運量仍維持穩健成長。累計2026年前4個月，集團空運貨運量年增約兩成、海運貨運量年增近一成，合併營業額達新台幣98.91億元，年增3.8%，顯示在運價壓力與市場波動下，營運仍具一定韌性。

近期中東地緣政治緊張情勢升溫，推升波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險。受荷姆茲海峽通行受限及潛在封鎖風險影響，區域運力調度出現變化，並開始外溢至亞洲主要轉運樞紐，帶動部分港口壅塞情況升溫。包括印度、斯里蘭卡、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等地，均受到不同程度影響，進一步影響區域運輸效率，為全球物流體系增添不確定性。

隨著能源價格走高與航空燃油成本攀升，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，帶動整體物流成本上升。在此情況下，市場亦出現運輸模式重新配置的趨勢，包括部分貨量轉向海運、鐵路或海空聯運等多元方案，以在成本與時效之間取得平衡，整體供應鏈決策複雜度持續提高。

此外，美國海關暨邊境保護局（CBP）宣布啟動 CAPE（Consolidated Administration and Processing of Entries）第一階段，自2026年4月20日起，企業可透過 ACE Portal 以電子方式申請 IEEPA 關稅退款。此舉代表退款流程已由過去的被動等待，轉為需由企業或報關行主動提出申請。惟目前 CAPE 第一階段尚未完全符合美國國際貿易法院（CIT）裁定所揭示的適用範圍，對於現階段仍不符合資格的案件，進口商仍應持續採取既有退款因應措施。

針對政策變動，中菲行建議貨主應立即啟動盤點並分類受 IEEPA 影響的進口申報貨物，確認已完成 ACE Portal 存取權限與 ACH 退款設定，並檢視登記進口商（IOR）與報關行間的申報授權，同時以正確格式準備 CAPE 申報文件，確保申報資料完整且符合規範。

在此情勢下，中菲行進一步強化貿易合規與供應鏈解決方案能力，協助客戶因應關稅政策與市場變動帶來的挑戰。透過專業團隊結合貿易合規分析與供應鏈設計能力，中菲行提供整合性專業服務，協助客戶整體評估產品分類、關稅適用與供應鏈配置，在政策與市場變動環境下降低關稅成本並控管營運風險。

同時，中菲行亦運用其全球營運網絡與數位化系統，協助客戶即時掌握運力變化與成本波動，並提供空運、海運、鐵路及海空聯運等多元且靈活的運輸方案組合，提升供應鏈調整速度與應變能力。除既有中國—歐洲鐵路服務外，市場亦開始出現如經由美國西岸轉運之海空聯運等新興路徑，惟目前多屬個案導向之應用，尚未形成主流運輸模式，主要反映企業在高成本與長交期環境下尋求彈性解決方案的趨勢。

航空市場方面，AI相關貨物持續帶動美國進口需求；同時，在中東局勢影響下，部分客運航班縮減，壓縮客機腹艙艙位供給，尤以亞洲至歐洲航線最為明顯。加上燃油附加費持續調漲，整體物流成本呈現上升趨勢。中菲行全球業務與行銷副總裁 Kathy Liu 表示，傳統貨物需求仍相對穩定，但整體成本壓力正逐步升高。隨著運力趨緊與附加費攀升，企業需提前規劃出貨並更審慎控管物流成本。

海運方面，波斯灣局勢持續緊張，部分企業為避開燃油附加費與假期前出貨壓力，提前安排出貨。亞洲主要轉運樞紐壅塞情況升溫，進一步加劇市場運力壓力。在燃油成本波動影響下，船公司持續調整即期運價，需求較高航線漲幅較為明顯；惟在需求相對疲弱的航線上，則出現運價調升與需求下滑並存的情況。中菲行全球海運行銷總監 Ted Chen 指出，主要供油樞紐燃油成本持續上升，若情勢未改善，未來恐出現供應短缺風險，進一步影響船公司後續在運價與服務網絡上的調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在高度不確定的市場環境下，企業供應鏈管理正由被動因應，轉向更具前瞻性的策略布局。中菲行透過結合全球營運網絡、貿易合規專業與數位化能力，協助客戶在運力、成本與地緣政治變動之間取得平衡，提升供應鏈的可預測性與應變速度。

關鍵字： 中菲行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【會自動停車的狗狗肉】捷克狼犬聽主人指令秒去停好超聰明

推薦閱讀

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）今（12）掛牌首日爆出逾418萬張驚人天量，盤後發行公司統一投信公告00403A基金規模由前一天的791億元大增至1176.84億元，光1個交易日就衝出385億元，而成份股中除了擴大持有台積電（2330）、聯電（2303）以外，同時將欣興（3037）的持股排序由第7名拉至第5名。

2026-05-12 18:36
快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

證交所、櫃買中心今（12）日公告8檔新增處置股，自明（13）日起一路關到5月26日，其中虧損卻飆上漲停的網通股安瑞-KY（3664）因近6個交易日漲約6成遭處「60分鐘撮合」罰最重，散熱股王健策（3653）因屬第2次處置，列為20分鐘撮合。

2026-05-12 18:23
台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，會中決議核准配發 2026 年第一季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。另外，也通過核准資本支出及通過多項人事案。

2026-05-12 17:48
快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

台中銀（2812）接連出包，涉嫌勾結詐團洗錢，金管會表示，該銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法內控內稽核，以及洗錢防制法等規定，核處3200萬元罰鍰，寫下單一金融業者單次裁罰最高紀錄。

2026-05-12 16:16
投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

台股周二（12日）指數一度來到42253點創新猷，隨著一檔檔新主動型ETF發行，為投信法人增添銀彈，證交所統計，今日投信買超台股金額高達384.45億元，創史上第2大，也是連續15個交易日買進，其中聯電（2303）、台積電（2330）居今日買超前二大。

2026-05-12 17:21
「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高　2上市櫃公司趁勢賣股

「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高　2上市櫃公司趁勢賣股

隨著AI主流題材轉向AI代理（AI agents)，CPU的需求大爆發，英特爾（Intel）和超微（AMD）接棒成為市場新寵，股價飆升同步寫下歷史新高，上市櫃台企業趁勢賣股，其中龍巖（5530）已處分Intel，獲利超過新台幣2億元，至於英業達（2356）今（12日）董事會通過要處分AMD約7.8萬股。

2026-05-12 16:19
券商賺爛！台股爆兆元巨量　龍頭元大證4月賺52億破紀錄

券商賺爛！台股爆兆元巨量　龍頭元大證4月賺52億破紀錄

台股頻爆單日兆元天量，券商也跟著賺飽飽。龍頭券商元大證今（12）日公告4月稅後純益52.44億元，累計前4個月稅後純益139.8億元，已占去年全年的57.24%，每股稅後純益（EPS）高達2.12元，也較去年同期大增169.51%。

2026-05-12 16:09
萬海首季EPS2.73元　備貨需求提前升溫預期將帶動5月後的出貨動能

萬海首季EPS2.73元　備貨需求提前升溫預期將帶動5月後的出貨動能

萬海航運今(12)日公告第一季合併營收為新台幣336.41億元，較去年同期減少9.3%；營業淨利為新台幣58.25億元，年減37%；歸屬母公司稅後淨利新台幣76.72億元，年減12.1%，EPS2.73元。公司從需求端觀察，貨主為確保供應鏈穩定，加上傳統旺季備貨需求提前升溫，預期將帶動5月後的出貨動能。

2026-05-12 16:30
祥碩首季EPS達24.85元　第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

祥碩首季EPS達24.85元　第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

IC設計大廠祥碩科技（5269）今日舉行法說會並公佈2026年第一季合併營收為新台幣34.98億元，較去年同期增加39%；稅後淨利為新台幣18.5億元，較去年同期增加52%；毛利率50.8%；每股盈餘新台幣24.85元。董事會決議發放每股現金股利新台幣45元。

2026-05-12 15:46
記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

記憶體群聯喜迎120億資金！　銀行爆首宗聯貸超額認購224%

記憶體飆股群聯電子（8299）今（12）日完成首宗聯貸案，資金高達120億元，在台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦下獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

2026-05-12 14:34

讀者迴響

熱門新聞

快訊／史上最大遺憾！　6.77億威力彩頭獎確定充公

金管會：警示戶有望跌破14萬戶　3家銀行列入黑名單

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合　散熱股王上榜

快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢　金管會重懲3200萬元

光通訊巨頭Lumentum帶頭衝！台股8檔矽光子漲停　大立光亮燈

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄　狂買台積電、聯電

輝達攜手英特爾幹大事！　台灣概念股一次看

揭00403A選股邏輯！他曝跟另1檔ETF差異不大

龍巖「抄底英特爾」爽賺2億！低調神持股曝光

台積電今年首季配發現金股利7元　創歷史新高

00403A今掛牌！專家提醒緊盯1數據再進場

快訊／00403A掛牌！17分鐘破135萬張大量　刷新台股ETF新紀錄

投信買超台股384億創史上第二大　買最多10檔一次看

快訊／00403A開獎！規模791億元史上第2　台積電、台光電列前10大

台股飆新高！漲367點至42157　台積電漲15元至2250

聯電飆漲停價104.5元！　睽違26年重返百元俱樂部

台股飆新高！　2大券商急籌300億資金再入市

韓股大怒神！ 獨吃「韓記憶體紅利」00735重回百元價　創高後轉跌

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加

世衛大會5月18日開幕　陸外交部：中方決定不同意台灣參加
周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

周深擁抱阿信誇「高大威猛」　見「五迷超好Cue」一直玩XD

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

滯留鋒明襲「全台雷雨」一片紫紅！恐連下4天

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

普利斯通新竹廠關閉551名員工受影響　遊覽車載往4地協商

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

密室脫逃變玩命！女員工扮上吊鬼瀕死　醫揭：20秒就昏迷！　兄怒爆「用真麻繩」曾有人被勒昏離職

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366