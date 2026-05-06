記憶體滿血復活！ 華邦電領頭攻堅　8檔飆上漲停

▲華邦電法說會報喜，今股價攻漲停。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
昨（5）日記憶體大廠美光股價大漲11%，以640.45美元作收，市值突破7000億美元大關，成為全美前十大科技巨頭，華邦電（2344）第一季財報報喜，今（6）日股價衝108.5元漲停價位，記憶體族群多頭氣勢如虹，南亞科（2409）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、群聯（8299）、創見（2451）、廣穎（4973）、青雲（5386）等其他七檔個股同飆漲停。
AI算力帶動記憶體需求，產業出現結構性轉變，根據IDC最新預估，今年DRAM產業總體營收成長到4186億美元，成長幅度近三倍，而NAND營收可望翻倍來到1741億美元。
記憶體價格漲勢反映在華邦電財報表現，其公布第一季財報，單季毛利率達53.4%，較上一季顯著增加11個百分點，歸屬母公司稅後淨利為101.14億元，每股稅後盈餘（EPS）2.25元，更創下歷史新高。
華邦電高層分析，AI應用的強勁需求，對整體記憶體市場產生巨大的「磁吸效應」，進而排擠了傳統DDR4、中低容量的Flash產能，供應短缺推升價格上漲，DDR4、LPDDR4供給缺口預計延續至2028年以後。
華邦電今日領軍登高一呼，以108.5元漲停價開出，突破103元季線反壓，到10點45分左右，成交量22.8萬張，居上市第三大個股，南亞科連三紅，強勢鎖住282元漲停價。
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