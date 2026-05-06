台股一路噴到5萬點？分析師提醒小心「法人先落跑」

▲分析師李永年指出，美伊戰事趨緩，先前外流避險的資金陸續回流，帶動台股出現資金行情；加上財報表現亮眼，行情進一步轉為基本面推升。（圖／資料照片）

記者劉邠如／台北報導

台股近期熱度持續升溫，指數攻上4萬點大關，市場氣氛火熱，不少投資人擔心錯過行情，甚至採取高槓桿操作追進。分析師李永年接受訪問時指出，這一波行情一開始主要是「資金浪潮」，隨著避險資金回流，加上台美股市進入超級財報週，企業財報表現亮眼，行情也逐漸從單純資金行情，進一步轉為「資金加基本面雙管齊下」。不過他也提醒，台股4月單月漲幅已高達22.7%，短中期波段漲幅都相當大，市場已進入高風險區，投資人現階段操作必須提高警覺。

台股4萬點是資金行情？李永年：資金、基本面雙管齊下

李永年分析，這一波台股行情「應該就是屬於一個資金浪潮」，資金來源與先前國際避險情緒有關。他指出，當初在美伊戰爭爆發時，有大量資金外流，轉往美元資產避險；如今美伊戰爭情勢看起來和談機會已經相當大，先前外流的避險資金開始回流，包括台灣股市，以及美國、日本、韓國等股市，都成為資金回補的標的。

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他表示，「所以這一波的行情，可以說是資金行情。」不過，近期台灣與美國股市都進入超級財報週，公布出來的財報大多表現亮眼，因此市場動能不只來自資金，也有基本面支撐。

李永年說，現在應該可以說，除了資金之外，「另外也進入了一個景氣行情、基本面推升的一個行情」，因此目前台股是「雙管齊下的一個行情」。

4月漲幅已達22.7% 短線進入高風險區

至於台股攻上4萬點後，是否還有更高點？李永年認為，這一波大波段漲幅已經相當驚人，尤其4月份整個月漲幅高達22.7%，不論短期或中期來看，波段漲幅都已經非常大。

他提醒，「已經進入了一個高風險區了」，接下來必須提防法人在這一波行情中，是否會出現獲利調節動作。

李永年指出，短線上出現技術性回檔的可能性相當高，投資朋友在現階段操作時，必須提高警覺。他強調，並不是說行情一定會大幅反轉，但股市短時間漲太快，技術面上本來就容易出現拉回整理。

散戶怕錯過翻身行情 李永年：不要開槓桿

李永年也觀察到，近期不少投資人擔心錯過這一波行情，開始採取高槓桿操作。他提醒，指數越高，其實風險也越高，如果現在忍不住一定想進場，應該用閒錢、閒置資金，也就是一兩年內不會動用到的資金，採取現股買進。

他直言，「不要開槓桿」，這樣風險才會降低很多，同時也不會完全錯過行情。

他指出，當市場進入高檔時，最危險的不是看錯方向，而是投資人因為害怕錯過行情，使用融資、借錢或高槓桿追高，一旦市場短線拉回，壓力會被放大。

台股有機會挑戰5萬點？李永年：先注意腳下安全

市場也開始討論，台股站上4萬點後，是否有機會進一步挑戰5萬點。對此，李永年表示，在資金行情裡面，「萬事皆有可能」，不能斷言絕對不會到，但以目前情況來看，5萬點難度比較高。

他分析，尤其法人這波獲利已經相當高，獲利調節的可能性也越來越高，因此投資人不應該急著去猜最高點在哪裡。

李永年提醒，「先不要急著去摸頭了，先注意一下腳下的安全，可能會比較重要一點。」他認為，現在比起預測台股會不會再創新高，更重要的是確認手中持股風險、資金配置與槓桿狀況。

AI仍是主流 但部分個股已脫離基本面

針對AI股後續走勢，李永年指出，不可諱言，AI仍然是目前市場主流，但許多個股波段漲幅已經非常大，包括ABF載板及其他零組件族群，不少股票已經出現「脫離基本面」的超漲走勢。

他表示，暫時來看，AI題材可能需要稍微整理一下。不過，如果整個AI族群拉回整理，市場目前又暫時看不到其他明確接棒產業，因此AI仍然是市場資金關注焦點，只是現階段再去追高，風險已經升高。李永年提醒「現在再去追高應該是有一些風險。」

ASIC題材升溫 聯發科成受惠者之一

近期聯發科因ASIC題材受到市場關注，股價大幅翻揚。李永年分析，ASIC題材其實從去年大概就開始發展，與輝達所在的AI產業鏈屬於同一個大環境，彼此有競爭關係。

他指出，聯發科之所以能搭上ASIC順風車，是因為前兩年就已經開始與Google等廠商合作，當ASIC推出後，聯發科也成為最大受惠者之一，這也推動股價明顯上漲。

不過李永年也提醒，ASIC當然是新的題材，也是一個好的題材，但本質上仍是在整個AI大環境之中發展。如果有些公司不像聯發科涉入這麼深，只是「搭上一個邊的題材」，投資人就要稍微小心。

高檔操作要謹慎 短線技術性回檔機率高

李永年總結，目前台股已進入風險區，雖然不敢說大盤一定會出現大幅度回檔，但至少短期小幅技術性修正的可能性非常高。

他提醒，投資朋友在操作上仍要謹慎，尤其不要因為市場氣氛熱烈，就忽略指數高檔風險。現階段若要參與行情，應以閒置資金、現股操作為主，避免高槓桿追高，並留意法人是否開始進行獲利調節。