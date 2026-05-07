退休前要知道的三件事　國泰人壽與你一起提早準備高齡挑戰

圖、文／國泰人壽提供

隨著人口老化，台灣民眾愈發關心可能打亂退休節奏的突發情況，提前了解高齡健康與財務風險，並做好萬全準備，才是安心享受退休生活的不二法門。

一、 身體退化的醫療花費 不容小覷

成年後身體的退化不會停止，不論是視力下降或膝關節退化都是警訊，然而多數民眾難有察覺，更遑論提前做準備。如65歲以上族群中，高達8成患有白內障，如採用多功能(焦點)人工水晶體執行置入手術，需自費約3至11萬元不等；60歲以上過半數民眾受退化性關節炎所苦，且女性罹病機率更高於男性，若評估要做人工膝關節置換手術，動輒需自費13至18萬元。汽車需定期保養，我們的身體保養同樣需要被重視。

二、潛在的高齡照護支出 其實更驚人

許多人以為只要累積退休金即可安心養老，卻沒預料恐發生需要長期照護的狀況。以失智症為例，65歲以上族群每12人就有1人失智，80歲以上則每5人就有1人，而長照機構每月支出高達4至6萬元，若以國人不健康餘命平均8年計算，總花費至少需300萬元，對退休準備影響巨大。因此，享受退休生活不應只做好資產累積，更應將醫療與照護費用納入日後可能的支出規劃。

三、搞錯身體所需 等於白做工

為避免退化症狀，民眾常以營養補充來強化身體所需養分，然而保健食品百百款，需要講求精準。許多專家皆指出，「有吃」不等於「吃對」，應透過專業評估進行個人化補充，才不會落入事倍功半的窘境。

想要擁有良好的醫療與照護品質，除了健保外，商業保險的補強亦愈顯重要，建議民眾及早規劃「國泰人壽睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」，以「退化醫療帳戶」概念提供最高360萬元保障，當發生常見的老化特定疾病時，能提供每次最高10萬元醫療保險金；萬一被診斷為認知功能障礙初期（CDR=1）還能領取保險金及早輔助治療；若不幸惡化為重度退化疾病，即可豁免續期保險費並啟動重度退化疾病分期保險金的給付，每年生存可領取最高24萬元，直至各項給付累計達保險金給付總限額，實質減輕長期照護壓力。此外，國泰人壽亦攜手異業提供客製化保健服務，符合指定條件的保戶可透過與線上營養師互動，了解自身需求並獲得30天保健食品，在退休準備路上更加安心。