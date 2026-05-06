反指標女神「貸款買股」第一天就崩！她慶幸：還好只給20萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「吃土鋁繩-巴逆逆」因多次買股神準反向，被封為「股市反指標」。她今（6）日一早先發文，喊第一金證券當機，害她不能買旺宏，之後又曬出截圖，「信貸投資之貸款買股的第一天⋯⋯」透露自己開始信貸投資，沒想到馬上遇到拉回，讓她無奈表示，「還好他額度只給我20萬。」貼文曝光後，網友瞬間炸鍋，「妳不要過來啊！」

巴逆逆在粉專表示，「信貸投資之貸款買股的第一天⋯⋯」，接著無奈補上一句，「唯一幸運的地方是，還好他額度只給我20萬⋯」會這麼說，是因為她以28.83的價格買進00981A，沒想到過沒多久，股票馬上拉回。

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短短幾句話，立刻讓不少投資網友坐不住，直呼終於找到下跌原因，「原來是妳」、「我就知道又是妳」、「抓到元兇了」、「每隻都漲就只這隻跌」、「難怪會突然掉到28！」「果然還得是妳」、「轉折之神…會跌到妳認輸嗎？」

也有網友崩潰勸退，「妳不要過來啊」、「不要亂買啦」、「姐，妳能不能去買0050放過981」、「姐你賣的時候說一聲」、「好了！妳賺了，妳快賣掉好嗎⋯⋯拜託」、「買之前可以通知一下大家嗎」、「賣出的時候可以通知嗎？」

也有人認真提醒，信貸投資風險不低，「別貸款去買股票」、「信貸投資真的要選對股，不然風險很高」、「通通買0050看能不能跑贏利息」。但多數網友仍笑喊，「謝謝你讓我可以買在低點」、「下回要等你發文再下單了」、「不信邪也不行了。」