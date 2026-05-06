把0050按在地上摩擦！不敗教主「點名2檔ETF」：報酬率領先近70%

▲近期台股持續上漲，讓不少股民樂呵呵。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股近期漲勢凌厲，指數頻頻刷新歷史新高，市場氣氛火熱，「不敗教主」陳重銘指出，野村投信旗下兩檔ETF報酬率不錯，可以留意，分別是野村台灣新科技50（00935）、以及主動野村台灣優選（00980A），「績效很好，不管是主動還是被動ETF，都把0050按在地上摩擦！」

點名兩檔ETF看好後續

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「不敗教主」陳重銘在臉書發文，最近觀察到兩檔ETF績效很不錯，00935以及00980A，「野村投信績效很好，不管是主動還是被動ETF，都把0050按在地上摩擦！」

陳重銘特別點出00935，上市以來表現一直很棒，「最近一年報酬率領先0050將近70%，太強了！」因為它是針對0050缺點進行改良，不會集中在台積電，而是透過動能趨勢抓強勢股，0050只是用市值大小選股。

陳重銘提醒，買ETF也不能無腦，要先瞭解指數的特點，才能夠幫自己多賺一點錢。最後他笑喊，與野村投信沒有業配往來，本身也沒有業配證照，「年紀大了不想考，也怕考不過會被嘲笑！我也只是高職機械科教師，不是什麼商學院教授！只是實話實說！我不懂學術理論，只懂在股市中實戰，乖乖從股市提款！」