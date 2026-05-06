台股暴灌1.4兆成交量史上第2大　指數41138點破收盤紀錄

記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲369.56點，以41138.85點作收，漲幅0.91％，成交量1兆4491.48億元，由於暫未加計盤後交易金額，至截稿前仍僅次於4月23日的1兆4601億元。
▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲213.75點開出，指數開高走高，盤中最高達41575.84點，最低40616.28點，終場收在41138.85點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2250元；鴻海（2317）上漲12.5元至252元；聯發科（2454）上漲275元至3430元；廣達（2382）上漲25.5元來到346.5元；長榮（2603）上漲4元至212元。
今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲415元，漲幅10％；競國（6108）上漲2元，漲幅10％；聯電（2303）上漲8.3元，漲幅9.99％；威健（3033）上漲3.85元，漲幅9.99％；立萬利（3054）上漲6.7元，漲幅9.99％。
跌幅前5名個股則為台表科（6278）下跌18.5元，跌幅10％；奇鋐（3017）下跌270元，跌幅9.98％；全新（2455）下跌38.5元，跌幅9.96％；汎銓（6830）下跌97元，跌幅9.95％；健策（3653）下跌475元，跌幅9.94％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|世芯-KY（3661）
|4565.0
|▲415.0
|▲10.0％
|競國（6108）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|聯電（2303）
|91.4
|▲8.3
|▲9.99％
|威健（3033）
|42.4
|▲3.85
|▲9.99％
|立萬利（3054）
|73.8
|▲6.7
|▲9.99％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台表科（6278）
|166.5
|▼18.5
|▼10.0％
|奇鋐（3017）
|2435.0
|▼270.0
|▼9.98％
|全新（2455）
|348.0
|▼38.5
|▼9.96％
|汎銓（6830）
|878.0
|▼97.0
|▼9.95％
|健策（3653）
|4305.0
|▼475.0
|▼9.94％
資料來源：證交所
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