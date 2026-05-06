台股暴灌1.4兆成交量史上第2大　指數41138點破收盤紀錄

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲369.56點，以41138.85點作收，漲幅0.91％，成交量1兆4491.48億元，由於暫未加計盤後交易金額，至截稿前仍僅次於4月23日的1兆4601億元。

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

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美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲213.75點開出，指數開高走高，盤中最高達41575.84點，最低40616.28點，終場收在41138.85點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2250元；鴻海（2317）上漲12.5元至252元；聯發科（2454）上漲275元至3430元；廣達（2382）上漲25.5元來到346.5元；長榮（2603）上漲4元至212元。

今天漲幅前5名個股為世芯-KY（3661）上漲415元，漲幅10％；競國（6108）上漲2元，漲幅10％；聯電（2303）上漲8.3元，漲幅9.99％；威健（3033）上漲3.85元，漲幅9.99％；立萬利（3054）上漲6.7元，漲幅9.99％。

跌幅前5名個股則為台表科（6278）下跌18.5元，跌幅10％；奇鋐（3017）下跌270元，跌幅9.98％；全新（2455）下跌38.5元，跌幅9.96％；汎銓（6830）下跌97元，跌幅9.95％；健策（3653）下跌475元，跌幅9.94％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 世芯-KY（3661） 4565.0 ▲415.0 ▲10.0％ 競國（6108） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％ 聯電（2303） 91.4 ▲8.3 ▲9.99％ 威健（3033） 42.4 ▲3.85 ▲9.99％ 立萬利（3054） 73.8 ▲6.7 ▲9.99％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台表科（6278） 166.5 ▼18.5 ▼10.0％ 奇鋐（3017） 2435.0 ▼270.0 ▼9.98％ 全新（2455） 348.0 ▼38.5 ▼9.96％ 汎銓（6830） 878.0 ▼97.0 ▼9.95％ 健策（3653） 4305.0 ▼475.0 ▼9.94％

資料來源：證交所