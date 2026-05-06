謝金河：台股四萬點的新里程　市場的擴散效應慢慢展開

剛剛結束的四月是一個傳奇的月份，這個月台股加權指數大漲七二○三．八四，漲幅高達二二．七三％，這應該是史上罕見的單月大漲幅，建立在這個大漲幅的背後是有基本面支撐的，台灣三月出口值八○一．八億美元，成長六一．八％，還有三月外銷接單九一一．二億美元，年增六五．八％，再加上第一季的經濟成長率十三．六九％，這個數字已直追一九八七年第三季，這是三十九年前的往事，那個錢潮淹腳目的時代，台股從六三六跑到一二六八二，台灣現在似乎也在這個路上。

文／謝金河

四月全球股市比台灣表現亮眼的地方，漲幅最大的是費城半導體指數大漲二九一五．九，漲幅達三八．四％，彰顯出來的在Intel股價衝上一○○美元，過去一年從十七．六七美元起漲，這個漲幅震驚全世界，台積電ＡＤＲ、博通市值都衝過二兆美元，Nvidia再創歷史新高，AMD股價也是瘋狂大漲，市值站上五○○○億美元，這真的是半導體的新時代。

有沒有ＡＩ差很大

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另一個也是半導體帶上來的南韓，KOSPI指數大漲一五○六．四一，漲幅高達三○．八％，南韓股市兩檔ＨＢＭ股─海力士與三星股價一發不可收拾；再下來是台股的櫃買上漲二四．八七％，日本的日經指數也衝過六萬點大關，漲幅達十六．一六％；再往下是Nasdaq與Nasdaq 100指數都大漲超過十五％，反而是標普五○○及道瓊漲幅只有一％多，這也顯示這一波全球股市大漲是科技股帶動，像印尼股市反而小跌○．八六％，新加坡股市也只有小漲○．五六％，有ＡＩ的國家跟沒有ＡＩ的市場有很大的差別。

四月台股上演大型股的狂熱，台積電跟著ＡＤＲ大漲，股價漲到二三三○元，正好是台積電的代號，聯發科的首顆ＡＩ加速器ASIC專案如期量產，也上修ASIC TAM明年七～八○○億美元成本支出，投資兩項封裝技術，外資將目標價調升到五○○○元，這次股價一口氣跑到三一五五元，市值擴大到五．○六兆元左右，已遠遠拉開與鴻海的差距。還有台達電跑到二二八○元，市值到五．六二兆，如果把泰達電的三．九八兆泰銖放在一起看，台達電規模已上看十兆元，台灣頂尖企業的奮進，已成為全球資本市場焦點。

台股在強大基本面的助力下，只要台積電、台達電、聯發科、日月光這前幾大權值股走高，台股的上檔空間就會被擴大，如果台積電的二三三○元，聯發科的三一五五元，台達電的二二八○元，日月光的五四四元是指標，市場上的大型權值股中，除了三大金控股外，下一個有耐心的人可以留意鴻海。以台達電和鴻海的競技來看，《先探》總主筆黃啟乙很早之前曾預測台達電市值有一天會追過鴻海，如今不但超過，而且愈差愈遠，目前台達電市值五．六二兆，鴻海是三．○六五兆，雙方差距二．五兆，這是兩家公司史上最大的差距，從補漲的角度來看，鴻海可以守株待兔。

記憶體股全面推進

今年台達電配十一．六元，鴻海配七．二元；鴻海去年ＥＰＳ十三．六一元，今年Rubin機櫃出貨，鴻海營收可能逼近一兆元，全年ＥＰＳ可能在十六元以上，ＰＥ仍相對偏低，在大型權值股大漲後，鴻海會有水漲船高機會，這個情況有點像聯電，在全面調升晶圓代工推波助瀾下，聯電毛利率推進到二九．一九％，首季ＥＰＳ一．二九元，在力積電退出銅鑼廠後，聯電額外多了一些成熟製程單子，在UMC ADR上漲到十三美元以上後，聯電終於站上八○元，國內法人把目標價調升到一○八元，這也是大型股調漲的景象。（全文未完）

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