費城半導體指數引路　台股變身暴發戶鎖定強勢股

台積電條款上路，搭配眾權值股強勢表態，指數突破四萬點整數關卡。隨著財報陸續公告與ＡＩ需求依舊強勁，多頭趨勢仍未見變化，短線操作持續鎖定強勢股。

文／黃俊超 圖／先探投資週刊提供

金管會祭出「台積電條款」，即投信基金投資單一公司股票上限從十％放寬至二五％，適用條件為單一上市公司股票占加權指數比重超過十％，可預期未來好一段時間之內，將僅會有台積電是這個新制度下唯一符合，帶動股價直奔二三三○元、追平股票代號，也推升指數一舉突破四萬點，創下四○七五五．五二點的歷史新高。

在ＡＩ趨勢不變、營運持續成長的基礎上，綜合法人報告預估，台積電今年ＥＰＳ突破百元、明年還可再成長二～三成，本益比不僅不高、甚至還有偏低嫌疑，因此，基金在中長期循序漸進提高台積電持股比重，本來就是可以預期的方向，然而新制實施後，推估整體投信增加持股十萬張以上，達成應該是時間問題，但是在另外一方面，外資也有高機率站在賣方，以短期來看，四月最後四個交易日賣超逾七．八萬張，同時期投信則僅買超七七○○餘張，仍屬維持原先步調，尚未看到太過激情的買盤。

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費城半導體創歷史新高

美國與台灣目前都是在財報密集公布期間，萬眾矚目的ＡＩ之王Nvidia預定時間是五月二十日，而台灣則必須在五月中之前公告，財報雖是過去的數字，不過卻也是檢視能否繳出預期成績的中繼點，更重要的則是對於未來的營運展望，Intel財報優於預期，股價出現單日上漲二三．六％，為三九年來最大單日漲幅，並一舉突破二○○○年網路泡沫時的高點，相對的，傳出OpenAI部分營收與用戶成長未達預期，造成部分投資人對ＡＩ熱潮的疑慮。

股市漲多過後拉回，原本就是正常狀況，有時候只是拉個替死鬼來當墊背的理由。費城半導體指數自三月三十日低點七○八四．一三點，之後十八個交易日僅一個交易日沒漲，一路過關斬將突破萬點，達一○六二四．二一點的歷史新高、最大漲幅四九．九七％，S&P 500與Nasdaq指數也分別突破七二○○點與二五○○○點、創下歷史新高，道瓊指數雖有反彈但尚未過高，表現屬相對較弱。

美國除了政經局勢、企業財報與股市表現外，也必須留意川普欽點的Warsh即將於五月接任聯準會主席，而根據巴克萊銀行匯編數據顯示，自一九三○年以來，新任聯準會主席上任後，S&P 500指數在一個月、三個月與六個月期間之內，平均回測幅度分別為五％、十二％及十六％，跌幅高於在任意隨機一年中通常經歷的峰谷回落幅度。報告中也提到，雖然市場或許在糾結Warsh是否被視為偏向鷹派，但真正的考驗更可能在五月之後到來。

攤開數據，時間拉近至五○年內五位聯準會主席就任後S&P 500指數表現，整體而言，第一個月的波動幅度最大，不確定性應該是最主要的因素，三個月則多數呈現彈升或上漲，六個月後則有高機率上漲，除非是遇到如金融危機等重大因素。聯準會主席更替其實這個事件並不具有方向性，重點是貨幣政策趨勢是寬鬆還是緊縮，短期波動程度上升，中長期而言則是多呈現正報酬。

台積電動見觀瞻

國際油價一度來到美伊戰爭後的新高價位，不過美國總統川普在自家社群平台發文表示，預計於中東時間五月四日上午啟動「自由行動」，讓懸掛非衝突相關國家國旗的民用船隻撤離，自由且有能力的繼續進行業務。美國與伊朗處於停火狀態超過兩週，期間不斷進行談判，至目前為止都未有太大進展，然而對於金融市場的影響力，基本微乎其微，預期除非出現驚人發展，否則應該不會有太大變化。（全文未完）

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