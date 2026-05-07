東區房價衝6字頭　自住客從「閉眼買」到精準撿貨

▲東區是台南最核心的蛋黃區，前幾年受南科效應與營建成本推升，房價漲幅驚人。（圖／永慶不動產台南裕農加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市熱度降溫，東區作為台南傳統富人區，在近年信用管制下，房市已從過去的「閉眼追價」轉向「精挑細選」。專家分析，受惠於平實重劃區與南台南副都心等多項大型建設支撐，東區房價表現相當強韌，目前新案甚至衝上6字頭，保值性成為自住客首選。

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永慶不動產台南裕農加盟店店長林鈺程表示，東區是台南最核心的蛋黃區，前幾年受南科效應與營建成本推升，房價漲幅驚人。雖然近期交易量隨大環境收斂，買方出手更趨謹慎，但區域內供給有限且具備優質學區與成熟機能，指名度依舊穩坐台南之冠。

▲目前成交主力仍集中在2~3房電梯大樓，買盤多為30~40歲的雙薪首購、新婚族與小家庭。（圖／永慶不動產台南裕農加盟店提供）

林鈺程分析，目前成交主力仍集中在2~3房電梯大樓，買盤多為30~40歲的雙薪首購、新婚族與小家庭，尤其總價落在可負擔範圍內的產品最容易成交。行情方面，東區中古大樓單價約落在25~35萬元；屋齡較新的大樓則普遍站上4字頭。

至於重劃區新案，平實營區與南台南副都心受惠題材帶動，新案房價已穩站4字頭，部分指標案甚至挑戰5~6字頭。根據實登，平實營區新案在第七波信用管制前，最高單價曾出現69.78萬元，至今仍是台南房價天花板。

▲東區現階段買氣雖不如前2年火熱，但實際成交仍穩定，主力以自住客為主。（圖／永慶不動產台南裕農加盟店提供）

至於中古透天，因東區土地供給有限，地坪條件好的物件仍具稀缺性，吸引在地換屋族與三代同堂家庭鎖定，依屋齡、屋況、臨路狀況等條件，價格落差大，若位於精華生活圈、地坪條件佳，價格仍有上探空間。

▲永慶不動產台南裕農加盟店店長林鈺程表示，地段、產品條件與總價帶，成為成交關鍵。（圖／永慶不動產台南裕農加盟店提供）

林鈺程直言，目前東區買氣雖不如前2年火熱，但實際成交仍穩定，主力以自住客為主，包括30~40歲雙薪首購家庭，重視學區、通勤與總價；也有原本住舊公寓、舊透天的換屋族，希望升級到有電梯、車位與管理的社區住宅。

此外，南科就業人口外溢，也讓部分科技業族群選擇東區置產或居住。不過隨著市場轉冷，林鈺程說：「目前市場已從過去閉眼搶進的階段，轉向精挑細選撿貨，地段、產品條件與總價帶，成為成交關鍵。」

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