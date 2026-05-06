台積電爆再加碼美國　高層：為新機會做好準備

▲台積電爆出再加碼美國。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社美國馬里蘭州專電

美國總統川普力促製造業回流美國，台積電已宣布擴大在美設廠，總投資金額達到1650億美元。台積電資深副總經理侯永清今天在「選擇美國投資高峰會」活動被問及未來是否會再加碼投資時表示，「我們為任何新的業務機會成長做好準備」。

2026年「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）3日至6日於鄰近華府的馬里蘭州登場。台積電資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清，以及韓華防務美國公司（Hanwha Defense USA）、瑞士龍沙（Lonza）藥廠代表今天下午擔任「美國製造2.0：製造業復興」座談的與談人。

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對於主持人問及台積電未來是否再加碼投資美國，侯永清回應表示，目前存在許多可能性，「我們為任何新的業務機會成長做好準備」。去年底台積電在亞利桑那州現有廠區的對面取得新土地。

台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，去年3月宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），將用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及1間研發中心。這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

談及台積電在亞利桑那州的設廠進度，侯永清表示，第一階段花了許多時間，但累積相關經驗後，第二階段正加快進行。

對於台積電先前決定擴大對美投資的原因是否與國安考量有關，侯永清回應說，當台積電進行製造基地投資選址時，主要基於客戶的業務需求；決定在亞利桑那州投資建立新產能原因是相信可以滿足客戶對產能的需求及對供應韌性的需求。

為滿足人工智慧（AI）應用強勁需求，台積電董事長暨總裁魏哲家4月表示，亞利桑那州第2廠將採用3奈米製程，已完成建設，預計2027年下半年量產。