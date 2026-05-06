玉山金前4月賺進142億元、年增26％　EPS 0.88元

▲玉山金前4月EPS 0.88元。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）於今（6）日公布自結4月稅後盈餘41.8億元，累計前4月稅後盈餘142.4億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加26.01%，每股稅後盈餘（EPS）為0.88元，主要子公司玉山銀累計前4月稅後盈餘121.6億元，較去年同期增加6.42%；玉山證券16.3億元；玉山創投13.4億元；玉山投信1.5億元。

玉山金總資產4.76兆元，玉山銀(合併)總資產4.69兆元，合併存款餘額3兆9370億元，合併放款總數2兆7572億元。

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玉山金在今日法說會說明三商壽（2867）合併進度，1月23日雙方股東臨時會通過合併案後，雙方即成立專案小組展開合併的各項準備工作，3月玉山銀銀保通路上架3檔三商壽保險商品，市場反應良好，展現初步合作成效。此外，玉山金、三商壽及三商工會已於4月17日完成員工安置計畫簽署，雙方展現很大的誠意與善意，工會也願意為合併後的三商壽創造雙贏共榮；4月公平會決議核准合併，合併進程再邁出關鍵一步，合併案預期於今年第三季完成。

玉山金第一季稅後淨利達100.6億元，年成長14.2%，EPS 0.62元，股東權益報酬率(ROE)14.43%、資產報酬率(ROA)0.88%，各子公司表現良好，玉山銀行稅後淨利87.6億元、玉山證券淨利10.5億元，成長137.2%、玉山創投淨利7.1億元、玉山投信淨利1億元。

玉山金控第一季淨手續費收入89.2億元，年增27.1%，其中玉山銀行高端客群經營有成，財富管理淨手續費收入40.3億元，年增14.4%，創歷年同期最高。信用卡淨手續費收入22.3億元，年成長16.5%，簽帳金額1506億元，亦為同期新高。玉山證券表現亮眼，經紀業務較去年同期大幅成長98.5%，複委託業務亦持續成長，帶動整體獲利提升。

玉山投信於三月發行首檔債券型 ETF「玉山美元嚴選非投資等級債券 ETF」（00988B），募集金額為近期同類型產品中募集金額最高，玉山投信全系列ETF及共同基金均已於4月15日由保德信更名為玉山，未來玉山投信將繼續為顧客提供優質的產品服務。

玉山銀行存、放款穩健成長，整體表現均較去年同期提升，淨利息收入年成長 28.5%。總放款成長 15.6%，另受惠台灣經濟表現強勁及海外平台布局完整，企業放款及個人放款分別成長 22.6%與9.3%，中小企業放款亦成長13%，資產品質方面，逾期放款比率(NPL)為0.15%，備抵呆帳覆蓋率795.9%，維持優異風險控管；海外布局方面，玉山銀行海外分、子行第一季獲利占銀行整體26.3%，發揮全方位海內外布局與資源整合優勢，持續推升跨境業務，海外首季放款動能強勁，年增率達25.6%；柬埔寨UCB子行亦鎖定VIP客群推出信用卡「無限卡」，截至四月底已躍居當地市場無限卡發卡量前三名。



