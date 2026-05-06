聯電漲停12檔ETF沾光！00919飆60萬張量　00927、00929勁揚3%

▲隨著聯電股價漲停，多檔台股ETF績效洗牌。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（6）日收盤漲停收在91.4元，股價創2000年6月1日以來、近26年新高，也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。觀察87檔台股ETF中，群益台灣精選高息(00919)持有聯電60.5萬張最多，也使得6日漲幅2.93%表現相對出色，其他包括群益半導體收益(00927)、元大高股息(0056)在內共12檔台股ETF都持有聯電2.5萬張以上。以近一周漲幅來看，00927上漲12.7%漲幅居冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12檔持有聯電逾2.5萬張以上台股ETF今日表現。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）



群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點，而台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益半導體收益ETF(00927) 暨群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有有股息、又有潛在的價差空間可期的台股高息ETF，為投資組合帶來平衡風險效益。AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將成長超過20%。台灣在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

