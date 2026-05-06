正德海運首季業績三率三升　每股稅後盈餘0.71元

▲正德海運首季EPS為0.71元，創下三率三升紀錄。（圖／正德提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝航商正德(2641)今(6)日公布今年第一季財務報告，合併營收6.07億元，年增19.97％，刷新創下同期最佳，營業毛利2.42億元，歸屬母公司稅後淨利2.34億元，每股稅後純益(EPS)為0.71元，創下三率三升紀錄。

正德第一季合併營收6.07億元，較去年同期5.06億元相比增加19.97％，營業毛利2.42億元較去年同期1.74億元增加38.81%，營業利益2.10億元，較去年同期1.35億元增加55.39%，歸屬母公司稅後淨利2.34億元，與去年同期0.88億元相比增加166.04％，每股盈餘0.71元較去年同期每股盈餘0.28元大幅轉好，經營績效整體優於去年同期。

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儘管第一季散裝運價指數因中東局勢不穩而回檔修正，整體表現仍優於去年同期，主要是114年度正德新造節能減碳船逐季交船加入營運，使115年第一季業績與114年同期相比突飛猛進，另因114年第一季安排3艘船舶進塢保養整修及接船認列一次性成本致使營業毛利下滑，而115年第一季因處分一艘舊船，認列處分利益約310萬美元。

在船舶佈局政策方面，114年8月及115年1月決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自116年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。截至115年4月底，正德旗下船隊總數達到18艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規。

運營上正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

正德指出，年初至今，全球乾散裝航運市場淡季不淡，運價走勢顯著優於去年同期，波羅地海運費指數(BDI)從2025年底收1877點到2026年5月4日2730點，累計上漲45.44%。

惟2026年2月28日美伊戰事對全球航運路線與成本造成顯著擾動，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣政治不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

展望2026年，供給方面增速溫和，及部分貨種需求強勁支撐2026年有利散裝運價彈性，BDI 仍維持高位運行且季節性需求旺季可能推升運價上行。全球地緣政治的風險加劇，中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航延長運期並提高成本，重要航路安全與地緣政治風險可能使部分運力延遲投入正常航線，等於短期供給有效減少。

需求方面韌性與不確定性並存，鐵礦石、鋁土礦及農產品的需求持續支撐著噸海浬運輸量的增長，而西非西芒度鐵礦投產等基礎設施專案則預示著長期機遇，尤其澳洲、南美與西非等重出口區需求續強、烏克蘭重建、中國政府推出刺激房市與基建政策，帶動鐵礦砂進口、提供長期運量增長潛力；日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，均可能有利於散裝航運市場的成長。