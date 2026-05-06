主動式ETF新兵！00402A盯美AI科技供應鏈　5／22開募、1萬元入手

▲安聯投信第三檔主動弍ETF於5月22日開募。（圖／安聯投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

主動式ETF熱度持股升温，安聯投信繼主動安聯台灣高息（00984A）、主動安聯台灣（00993A）之後，推出第三檔主動式ETF-安聯美國科技領航（00402A），安聯投信投資長張惟閔認為，台灣投資人在科技產業投資偏重台股供應鏈，然而創新科技快速演進，美國科技股發展的廣度更大，因此必須把美國科技股放入投資組合當中。

00402A為安聯投信跨足參與主動式ETF的第三檔，有別前面兩檔以不同策略進軍主動式台股ETF市場之後、首檔瞄準美國科技的主動式ETF策略，安聯投信總經理陳彥婷表示，隨著市場環境日益複雜、產業變化加速，主動式ETF已逐漸成為推動資本市場成長的重要力量，此次推出00402主要回應投資人對全球科技產業長期成長機會的高度關注，特別是在生成式AI、雲端運算與半導體先進製程持續推動科技創新的背景下。

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張惟閔特別點出，在市場波動加劇、美國科技股表現分化日益明顯的環境下，單純「買進整個市場」已不一定能有效掌握成長潛力。有鑑於此，主動式投資能透過選股與配置調整，因應不同產業與個股的成長趨勢與評價變化，正是主動式 ETF 能夠發揮價值的關鍵所在，尤其是在面對近年接踵而來的關稅與地緣政治等議題所帶來一連串不確定性，主動式更能有效率管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也正是主動式管理的核心價值所在。

00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能，以3Q+策略，也就是Quick+（快速成長）、Qualified+（抓強勢股）、Quality+（嚴選企業品質）的計量模型優化配置，聚焦美國科技領航產業，包括受惠全球AI算力需求大躍進等具結構式成長主流的高端半導體及相關供應鏈、擴大AI應用等領先AI商機，以及消費電子與資安等轉機題材，提前布局美國科技巨頭之外更多的潛在強勢股，掌握更多軟硬機會。

00402A將於5月22日至5月27日募集，發行價格為每單位10元，也就一張一萬元入手價，預計於6月上旬掛牌上市。

