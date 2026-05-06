渣打報告：數位結算新生態成形　非美元穩定幣迎來成長契機

▲渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打集團發布全球穩定幣研究報告指出，隨著穩定幣加速入市，加密資產交易的應用場景正轉型為數位金融體系的新形態結算工具，並逐步融入企業跨境支付與流動性資金調度等金融活動，推動全球數位資產領域朝向更成熟的發展階段邁進，報告亦認為，當前的穩定幣市場雖仍以美元為主，但在經貿環境多幣別結構的趨勢下，非美元穩定幣的配置與應用迎來關鍵發展契機。

依據國際研究機構與鏈上數據平台統計，全球穩定幣發行規模迄今已突破3200億美元，今（2026）年第一季穩定幣總交易額超過28兆美元創下單季新高。渣打集團最新發布的《非美元穩定幣如何邁向規模化發展》（Beyond Concentration: Where Non‑USD Stablecoins Can Scale）報告也指出，相較於美元在全球跨境支付體系佔比約50%，反觀穩定幣市值超過98%仍以美元作為計價基礎，突顯穩定幣市場在幣別多元化方面依舊存在約48%的發展空間。

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渣打分析，在全球經貿活動呈現多幣別格局的背景下，穩定幣市場過度集中於美元已帶來結構性落差；因此，即使是小幅度的幣別配置改變便有機會轉化為可觀成長，有助釋放非美元穩定幣的發展潛力。報告也預期，配合監管、基礎設施和機構參與的持續發展，穩定幣在支付、跨境資金流動、國際貿易等領域的應用將日益增加。至於非美元穩定幣的需求與發展，未來將受到基礎建設效率、跨境結算機制一致性與區域貿易動能等三大結構性因素影響。

渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，穩定幣等新型數位資產的意義，並非取代既有支付體系，而是回應全球貿易結構與企業營運模式正在轉變的事實，為企業提供更具彈性與透明度的結算選擇，她強調，台灣作為全球供應鏈的關鍵角色，在區域與跨境產業網絡中發揮重要影響力，隨著台灣企業對於跨境資金調度與結算效率的需求持續提升，也為數位結算解決方案的運用與深化創造更成熟的條件。

朱佳玲補充說明，台灣企業具備高度國際化的營運特性，供應鏈與投資布局也日益多元；穩定幣結合法定貨幣的穩定性與區塊鏈結算效率的雙重特性，配合鏈上支付實現快速的跨境結算，對於跨時區營運的企業與金融機構而言，將有助降低資金流動性障礙，未來隨著台灣在虛擬資產領域的監管與法規框架逐步明確，期待能逐步對接全球數位金融體系，形成企業資金與創新動能的正向循環。

