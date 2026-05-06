永慶房屋三大經營策略打造差異化服務　驅動展店腳步不斷！

▲永慶房屋憑藉三大經營策略，帶動企業穩健成長，2026年持續展店。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

台灣房仲業龍頭永慶房屋面對當前市場環境趨緩，不僅未停止展店腳步，更逆勢而上，大舉徵才、穩健展店！今年年初已在土城新展1店，新莊的新門店亦即將開幕，穩健邁向350店的目標。永慶房屋總經理吳良治表示，在永慶房產集團董事長孫慶餘的領導下，永慶房屋透過「智能高效作業、誠實客製服務、深耕在地經營」三大策略，鞏固「優秀人才、穩定客源、品牌信任」三大展店核心，帶動永慶房屋不斷成長！

業務新人保障首年72萬元 磁吸優秀人才

永慶房屋以「智能高效作業」為核心，整合「AI智能教練」、「永慶大聯盟」、「AI智能配對系統」等AI科技工具，降低重複性作業、提升服務效率，讓經紀人員能專注於高價值服務。永慶房屋打造出的真人+AI「人機協作」服務模式，不僅減輕經紀人員的工作壓力、提升服務精準度，更幫助永慶房屋的經紀人員能夠一次服務多位客戶，創造更多業績收入。

在人才制度上，吳良治總經理表示，當業務人員具備穩定的收入保障且更高成交機率後，能更專注於客戶需求，形成服務品質與績效成長的正向循環。因此永慶房屋推出業務新人首年72萬元收入保障與一對一師徒制等制度，收入穩定與實務培育雙軌並進，有效降低入行門檻與適應壓力。

▲永慶房屋運用AI科技，不僅減輕經紀人員的工作壓力，更能夠一次服務多位客戶，創造更多業績收入。

永慶房屋強調「團隊合作」的服務模式，並依照每位同仁的長處進行分工，發揮團隊互補，共同為客戶服務。只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金。永慶房屋的團隊服務模式不僅減少同儕間競爭、促進友善的工作環境，更讓經紀人員在休假時，也有其他同仁推進服務，能夠安心休假，讓職場滿意度更高。

業界唯一 屋況房價全保障

在「穩定客源」上，永慶房屋推動「真房價保證」、「誠實安心認證」與「六大安心保證」等多項具體的誠實服務，落實「誠實」品牌核心，從房價透明到屋況揭露，全面守護消費者的權益，建立與消費者的長期信任關係。吳良治總經理指出，永慶房屋是業界唯一提供買賣屋全保障的房仲品牌，成為消費者持續指名服務的關鍵來源；即使在市場景氣波動下，仍能維持穩定的成交表現，並成為逆勢展店的重要支撐。

▲永慶房屋深耕在地商圈，與居民建立緊密連結，打造品牌認同。

除了客源與人才，吳良治總經理分享，「品牌信任」是支撐房仲品牌長期發展的根本。永慶房屋長期深耕在地商圈，除了提供消費者更精準的市場資訊，也透過社區經營與服務，建立與居民之間的緊密連結，光是2025年，永慶房屋在雙北地區就協助舉辦近4萬場的鄰里活動，從節日慶典、校園講座、社區課程到鄰里防災演練，都有永慶人的身影。並推動防詐講座與誠實徵文等公益行動，不僅深化品牌形象，也提升民眾對誠實服務的認同。

從房產交易延伸至社區經營，永慶房屋已從服務提供者轉型為社區信賴夥伴，為品牌累積穩固的信任基礎，也進一步強化展店的長期動能。吳良治總經理表示，永慶房屋在雙北地區持續朝350店目標穩健邁進。隨著誠實服務體驗和AI科技應用的持續優化，永慶房屋在房仲市場中持續擴大領先優勢，成為消費者和從業人員首選的房仲品牌！

▲永慶房屋三大經營策略，帶動企業逆勢成長。





