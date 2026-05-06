2026年購屋趨勢大解密　「眼見為憑」成置產首選！

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供）

財經中心／綜合報導

2026年的購屋族如何選擇心儀的住宅？永慶房屋YouTube頻道根據公開最新民調，發現購屋族的理想屋齡，前兩名分別為「5年內的新成屋」以及「5～10年的中古屋」；而市場話題度高的預售屋，購買意願比例卻不到三成。

影片指出，預售屋雖然討論熱度高，但從不到三成的購買意願比例來看，代表大眾在買房時更在乎「眼見為憑」。新成屋與中古屋具備看得到、摸得到且能馬上入住的特性，是讓消費者買起來感到安心的主因。

此外，價格實惠是中古屋的另一大優勢，通常比預售屋及新成屋便宜。永慶調查發現，在房價高昂的台北市，理想購屋屋齡在「10年以上」的比例，明顯高於全台平均，這也反映出台北市場對於中古屋的強勁需求。若想瞭解詳細民調走勢，可點擊影片連結看完整版：https://www.youtube.com/shorts/9K2WS6euHIo

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