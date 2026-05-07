不只領息！00929跟上AI行情　近兩天漲逾5%「表現跑贏大盤」股價創新高

財經中心／綜合報導

高股息ETF也能跟上AI行情！復華台灣科技優息（00929）受惠科技股走強，近兩個交易日累計上漲逾5%，不僅優於同期間大盤，股價也連兩日改寫新高；在股價表現亮眼之際，00929最新配息也出爐，每股維持0.13元，與前一次水準相同，預計5月20日除息，5月19日為最後買進日，6月15日發放股息。

00929自去年5月起配息水準逐步回升，單次配息金額由0.05元一路調升至0.13元，總計六次調升，創下一年半以來新高。本次配息續維持0.13元，若以5月5日收盤價23.56元估算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%，在高股息ETF中仍具吸引力。

觀察00929配息能夠穩健成長，關鍵在於其追蹤的「特選臺灣科技優息指數」去年11月完成改版。指數調整後，除納入年配息個股，也擴大涵蓋採半年配與季配政策的優質科技股，使股息來源更加多元，有助提升收益彈性，進一步強化整體配息能力。

除配息表現穩定，00929近期股價走勢也相當強勢，隨著科技股領軍、台股改寫新高，00929同步受惠行情帶動，5月4日、5月5日分別上漲3.55%、2.3%，近兩個交易日累計漲幅達5.85%，優於同期間大盤4.73%的漲幅，並居高股息ETF之冠。進一步觀察今年績效，00929表現同樣突出，根據CMoney統計（截至5月4日），00929今年以來報酬率（還原權息）逾30%，榮登高股息ETF績效王。

填息紀錄方面，00929也維持亮眼表現。根據Goodinfo資料顯示，自2024年11月以來，00929已連續18次完成填息，其中僅一次歷時7個交易日，其餘17次皆在除息當日完成填息，展現穩定的填息能力。

整體來看，00929在指數升級後，投資組合已不再侷限於傳統高股息選股邏輯，而是進一步納入大型權值股，並擴大布局AI產業鏈，使高股息ETF也具備參與科技股行情的成長動能。如今成效逐步浮現，00929不僅更貼近台股主流趨勢、提升跟漲能力，同時也透過更多元的股息來源強化配息基礎，帶動今年以來股價與配息表現同步走強。