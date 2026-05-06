外資狂買751億史上第4大！搶進鴻海10萬張　提款華通最多

▲外資今日大買鴻海10萬張。（圖／記者呂佳賢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

外電報導，蘋果找上英特爾試圖尋求晶片製造多元化，昨（５）日英特爾股價大漲逾一成，標普、那指同創歷史新高，今（6）日台股順利收在4萬1千點之上，而外資大舉買超751億元，為史上第四大買超金額，買超鴻海（2317）10萬張，居單日買超第一名個股，半導體指標股聯電（2303）、華邦電（2344）分居外資買超第四、六名個股，而華通（2313）賣超2.44萬張，居單日賣超第一名個股。

美國大型科技股上演狂牛行情，今日台股開高走高，衝破4萬1千點最高來到41575點新高，盤中一度殺到盤下，很快回到盤上，終場上漲369.56點或漲幅0.9%，以41138.85點作收，成交金額同步放大至1.45兆元，創史上第二大交易量。

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美國科技股多頭氣盛，外資同步加碼台股，根據證交所統計資料顯示，外資今日買超751億元，創下史上第四大紀錄，投信買超17.8億元，連續十天站在買方；自營商今日賣超為96.1億元，其中自行買賣部分賣超43.94億元，避險方面賣超52.16億元，合計三大法人買超為672.7億元。

鴻海4月營收8321億元，月增3.52%、年增29.7%，呈現年、月雙增，累計今年前4個月營收達2.96兆元，今日股價大漲逾5%，以252元作收，成交量23萬3336張，光今日外資就買走10萬張，居外資買超第一大個股；換言之，有4成多籌碼被外資接走。

今日外資買超第二～十名個股、張數，分別群創（3481）7.83萬張、台新新光金（2887）5.46萬張、聯電4.78萬張、凱基金（2883）4.05萬張、華邦電3.27萬張、光寶科（2301）3.13萬張、第一金（2892）2.66萬張、緯創（3231）2.58萬張、中信金（2891）2.27萬張

外資賣超個股、張數前十名個股、張數，分別華通（2313）2.44萬張、力積電（6770）1.56萬張、京元電（2449）1.54萬張、長榮航（2618）1.41萬張、台企銀（2834）8585張、華航（2610）7497張、富采（3714）7303張、中鋼（2002）5520張、GIS-KY（6456）4647張、華泰（2329）4629張。

值得注意的是，權王台積電（2330）、市值比重第九大個股欣興（3037）雖未入列外資調節前十大排行，但外資分別賣超4320張、4513張。

