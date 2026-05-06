宏達電首季每股虧0.29元　4月營收1.51億元

▲宏達電。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

宏達電（2498）今年第一季財報出爐，單季營收為新台幣6.5億元，毛利率41.7%；營業淨損5.6億元，營益率為-86.2%，歸屬母公司淨損2.4億元，每股虧損0.29元。4月自結營收為1.51億元。

在產品與市場布局方面，宏達電持續強化AI與XR（延展實境）應用。旗下AI智慧眼鏡VIVE Eagle攜手日本電信業者KDDI進軍日本市場，已於4月24日透過au通路開賣，並同步於實體門市與線上平台展開銷售與體驗。該產品支援語音互動、智慧拍攝與即時翻譯，最高涵蓋71種語言，並導入強化資安與隱私的加密設計，同時獲得Red Dot產品設計獎肯定。

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內容與文化科技布局方面，宏達電旗下VIVE Arts攜手巴黎畢卡索國家博物館及法國團隊Lucid Realities，推出XR沉浸式作品《格爾尼卡的蛻變》，展期至2026年9月，透過沉浸式技術重新詮釋經典藝術作品，深化文化與科技結合。

此外，宏達電也透過3D內容平台VIVERSE推進沉浸式娛樂應用，在文化部支持下推出「多人沉浸式走動系統」，可支援多人同場域互動體驗，拓展大型實景娛樂（LBE）市場。公司表示，未來將持續整合XR軟硬體與內容平台，布局文化、觀光與教育等多元應用，並加速國際市場拓展。