156萬股民歡呼！聯發科帶飛　0056刷天價、規模首破6000億

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有156萬股民的元大高股息（0056）受惠主要成分股聯發科（2454）、聯電（2303）近期強勁的漲勢，今（6）日出現伴飛效應，0056單日股價強漲2.9%，以43.86元作收，盤中創43.9元歷史新高，資產規模突破6000億元大關，成為繼元大台灣50（0050）後，首檔達成此里程碑的高股息ETF。

0056為全台首檔高股息ETF，穩定配息紀錄推進第16年，也是首檔達成存股零成本的高股息ETF；在報酬率方面，0056為市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，此選股因子長期支持0056保持股價成長性，截至今日為止，0056近三年含息報酬率111.07%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有25.1%。

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0056最新一季配息調升至每單位1元，於4月23日除息，僅花8個交易日於昨（5）日完成填息，去（2025）年台股企業受惠AI熱潮，獲利持續穩定成長，今年台股整體股利預計發放金額突破2.5兆元新高，讓高股息ETF後續配息有更穩定的基礎。

截至今日為止，0056帳上含息可分配收益為4.29元，資本利得為14.7元，若每季續配發1元仍充足有餘，搭配未來股息挹注下，0056今年配息金額有機會再創新高紀錄。

