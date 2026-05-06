快訊／台股「抓去關」史上最大尾　聯發科並列上市6檔處置新名單

▲聯發科外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所今（6）日公告新增6檔處置股，「抓去關」新名單中赫見權值3哥聯發科（2454），為處置交易紀錄以來首見市值逾5.5兆個股照樣被關紀錄，成為「最大尾」名單。

依照公告，聯發科等6檔處置期自明（7）日起一路關到5月20日。

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以下為處置股新名單：

直得（1597）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達49.79%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達56.50 元；今日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之6.32倍；今日之週轉率為16.67%；最近30個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達112.41%

宇隆（2233）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達25.52%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達65.5元

聯發科（2454）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.82%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達815元

一詮（2486）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達26.33%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達57.50 元；且今日之週轉率為10.24%；今日之本益比為1309.09，且股價淨值比為12.88 ；另當日週轉率為10.24%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比四倍以上

嘉晶（3016）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達55.27%；且5月06日之成交量為最近60個營業日日平均成交量之5.81倍

雙鍵（4764）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達46.91%；且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105.00元；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達153.13%、174.40%、214.67%；6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達105元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者