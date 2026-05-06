大、小網紅都要收稅！財政部：6月補報「免罰」門檻一次說清

▲報稅季開跑，財政部呼籲網紅無論大小都要收稅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者許力方／台北報導

網紅經濟日益擴大，財政部再次提醒，經常於網路發表創作或分享資訊並取得報酬者，無論「大網紅」、「小網紅」都應儘速檢視自身交易情形，依法辦理稅籍登記與報繳稅款，把握6月30日前輔導期限完成申報，以免後續遭補稅處罰。

6月底前補報可免罰 門檻一次說清

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財政部指出，已於去年9月與12月發布網紅課稅規範，針對平台廣告收入、付費訂閱等新型態收益，明確說明營業稅與綜合所得稅的申報原則，並提供至今年6月30日止的免罰輔導期。期間內如主動補辦稅籍登記並繳納稅款，可免依規定裁罰。

依規定，若網紅在國內設有固定營業場所、具營業規模或僱用人員，或透過網路銷售達營業稅起徵點（銷售貨物每月10萬元、勞務5萬元），即屬需辦理稅籍登記的對象，須依法繳納營業稅及所得稅；未達標準者，雖免辦營業稅，但仍須申報綜合所得稅。

財政部說明，相關規範是依現行稅法加以整理與明確化，並非新設稅目。即使在規範發布前取得的分潤收入，只要仍在核課期間內，依法仍須補報並課稅，「有交易就應課稅」。網紅若經國稅局輔導或自行檢視發現未申報情形，應儘速於期限內主動補報補繳；輔導期屆滿後，如經檢舉或查核發現違規，將依規定補稅並裁罰。