捷迅看好AI助攻航空貨運　有望淡季不淡、旺季提前旺

▲捷迅總經理孫鋼銀。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

貨攬業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀今日表示，全年目標將從追求營收規模，改為優化獲利結構，聚焦高附加價值服務，並加大承接AI相關電子產品客戶，提升整體獲利表現。

孫鋼銀指出，公司已在第一季調整客戶結構，淘汰部分低毛利訂單，轉而強化AI供應鏈相關業務。隨著AI出貨需求持續暢旺，帶動台灣出口空運市場升溫，目前台灣至美國運價約落在每公斤220至250元，加上燃油附加費後，已穩定突破300元，且高裝載率可望延續至第二季，今年有望呈現「淡季不淡、旺季提前旺」。

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在海外布局方面，捷迅積極強化北美市場競爭力。董事長顧城明日前率團赴美，完成德州達拉斯保稅倉啟用，該據點位於機場監管區內，具備保稅、快速通關與配送優勢，可支援高時效電子產品供應鏈需求。公司並規劃串聯西雅圖及北美中東部、加拿大據點，建構完整跨境物流網絡。

面對成本端壓力，航空公司自5月起將台灣出口至歐美航線燃油附加費由每公斤41元調升至81元，創歷史新高。捷迅認為，在AI需求支撐下，美國線與東南亞運價仍相對強勢，台灣出口報價較中國高出至少兩成，有助維持市場競爭力。

營運表現方面，捷迅第一季營收14.56億元，季減35.56%、年減24.75%，每股盈餘0.68元；董事會並通過去年每股盈餘6.3元，擬配發現金股利4.5元，配發率71.43%。