海岬型船運費指數創近5年5月新高　法人看好裕民與中航

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

昨(6)晚上海岬型船運費指數(BCI)上漲371點，來到5074點，創近5年5月新高。國內長期追蹤航運股的法人昨日出報告指出，全球20%天然氣，透過荷莫茲海峽運送至各國，而該海峽持續封鎖中，各國被迫重新啟動或加重燃煤發電比重，帶動燃煤運輸需求，散裝航運成為受惠者，其中特別看好裕民(2606)與中航(2612)。



該法人分析，燃煤的海運需求可能遭到低估， 美伊戰爭推升燃煤需求，全球煤的散裝運輸需求1年超過12億噸，是第2大需求，僅次於鐵礦砂的16億噸。在2月28日美伊戰爭爆發前，海運研調機構CLARKSONS，原本預估2026年全球煤的海運需求年減3.8%。但由於美伊戰爭造成燃煤取代天然氣的效應，預期，後續海運研調機構將明顯上調全球煤的海運需求。



目前處在冬季取暖需求結束及夏季用電高峰尚未來臨的煤炭需求淡季，但煤價卻已因需求強勁而走升，無論是澳洲紐卡斯爾港煤價或中國秦皇島煤價，都在淡季出現漲勢。

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▲中航船隊清一色海岬型船。（圖／中航提供）

預期，夏季用電高峰的旺季來臨，燃煤需求將更強勁。燃煤的海上運輸，主要是透過海岬型船及巴拿馬型船，裕民2025年營收超過7成來自於海岬型船及巴拿馬型船，將是燃煤需求成長的受惠者；中航船隊12艘，100%都是海岬型船，貢獻2025年營收69%，也是燃煤需求走強的受惠者。

海峽封鎖，燃煤替代天然氣，推升散裝航運，裕民與中航受惠美伊戰爭，造成中東海運天然氣中斷，各國被迫以燃煤替代，推升散裝航運的淡季需求，預期夏季用電高峰來臨，需求將更。

裕民已經公佈今年首季EPS1.17元、年增333.3%，法人估其第二季稅後獲利年增83%，建議買進，目標價79元；昨日收盤價64.2元。

中航預計今年9月及11月，將分別取得1艘海岬型新船，船隊運力增加16%，將有助於推升下半年業績，法人給目標價71元；昨日收盤價57.4元。