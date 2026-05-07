妖股「聯發科」今起被關！5分鐘撮一次　處置股史上最大市值

▲聯發科今天列入處置股。（圖／聯發科提供）

記者葉國吏／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）近3個交易日股價暴衝，累計上漲820元、漲幅超過3成，市值一舉衝上約5.5兆元。由於交易異常火熱，證交所宣布自今（7日）起實施處置交易，聯發科也成為台股史上市值最高的處置股。

IC設計大廠聯發科（2454）股價短線急漲，近3個交易日合計勁揚820元、漲幅達31.42%，市值躍升至5.5兆元水準。證交所因此出手，自5月7日至20日將其納入處置交易，期間改採人工撮合，每約5分鐘成交一次，市場關注度再度升高。

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證交所6日說明，聯發科連續3個營業日符合「公布注意交易資訊」門檻，處置期間採人工管制撮合。投資人若單筆買賣達10張，或多筆合計超過30張，須先繳足買進價金或交付賣出股票；信用交易部分，也必須補齊融資自備款或融券保證金。

基本面方面，聯發科對AI特殊應用晶片（ASIC）前景相當看好，預估今年可帶來20億美元營收。公司評估，2027年全球AI ASIC市場規模上看700億至800億美元，目標搶下一成以上市占。利多題材吸引買盤湧入，6日股價跳空漲停至3470元，雖盤中震盪，終場仍收3430元，再寫新高紀錄。