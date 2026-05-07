忘記台積電！　專家稱聯電是「台股低估黑馬」3原因曝光

▲聯電。（圖／聯電提供）

記者葉國吏／綜合報導

聯電（2303）近日在台股相當火熱，6日漲停收91.4元，市值估1.5兆台幣左右。美國商業經濟網站《24/7 Wall Street》專欄作家希洛伊斯（Alex Sirois）透露，台積電股價已經充分反映業績，聰明的投資人更應該關注晶圓代工廠商聯電，因為聯電正致力於建立台積電所忽視的特殊晶圓產能。

希洛伊斯分析，台積電股價已充分反映業績，且營收集中風險不容忽視。該公司高達74%收入來自7奈米以下先進製程，一旦大型資料中心支出放緩，風險將完全暴露，且目前殖利率僅0.87%，對追求穩定收益的法人吸引力相對較低。

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聯電專攻特殊產能 市值雖小卻具策略優勢

希洛伊斯列出三大關注聯電理由，首要就是特殊晶圓策略。聯電轉型重點在於55奈米電源管理、汽車MCU、物聯網設備及AI資料中心互連等領域。此外，聯電今年2月由王石擔任執行長，新的員工限制性股票計畫與ROE及股東總報酬率掛鉤，薪酬結構深獲長期股東青睞。

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

在產能建置方面，聯電展現高度資本紀律，已核准向「艾司摩爾」（ASML）訂購價值15.8億美元設備，並編列2026年15億美元預算投入高價值平台。聯電2025年淨利達417.2億新台幣，每股盈餘為3.34新台幣。隨AI驅動的電源與感測晶片訂單回補，成熟製程需求正持續收緊，帶動營收穩定成長，今年第一季累計銷售額已成長5.49%。

殖利率高達4% 本益比22倍吸引力十足

最讓投資人動心的莫過於估值差距與實質收益。聯電目前本益比僅22倍，顯著低於台積電。更關鍵的是，聯電已宣布2025年每股派發2.6新台幣現金股利，殖利率高達4.13%。希洛伊斯強調，聯電與台積電同處台灣，但聯電的資本密集度較低，現金殖利率卻優於台積電許多，是當前基於價值投資理念下的更佳選擇。

聯電在特殊製程的佈局，正好彌補了台積電不願涉足的缺口。隨著AI應用擴散至電源管理與邊緣運算，這家市值不到台積電零頭的二哥，正以高殖利率與穩健營運策略，成為國際專家眼中的潛力標的。