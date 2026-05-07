日股飆漲逾2300點刷新高　晶片股領軍、伊朗戰爭利空鈍化

記者陳瑩欣／綜合報導
亞股今（7）日全面走揚，市場暫時淡化中東緊張局勢，日本股市在黃金週休假結束後發動強勁補漲行情。日經225指數開盤後買氣爆棚，開盤半小時後一度飆漲逾2300點，衝破6萬2千點整數大關，漲幅超過4%，刷新歷史新高。
日股本波攻勢由晶片與電子類股領漲，資金明顯回流科技權值股。瑞薩電子大漲9.5%，村田製作所上漲8.3%；日系記憶體大廠鎧俠控股則因買單過多，一度暫停交易，顯示市場追價氣氛濃厚。
《CNBC》報導，除日股勁揚外亞太股市同步反彈。日本東證指數也走高，澳洲S&P/ASX 200指數上漲逾1%，南韓Kospi指數上漲1.17%，不過小型股Kosdaq指數則下跌0.4%。
中東局勢方面，美國總統川普再度對伊朗發出警告，稱若伊朗未能同意和平協議，將遭到「更高層級」轟炸。不過市場同時傳出華府與德黑蘭接近達成停戰協議，投資人風險情緒回溫，帶動美股與亞股同步上攻。
川普在Truth Social發文表示，若伊朗同意相關條件，美軍「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）將告一段落，美國對阿曼灣伊朗港口的海上封鎖也將解除，讓荷姆茲海峽對所有國家開放，包括伊朗。
油價仍反映地緣政治風險。西德州中級原油6月期貨上漲0.92%，報每桶95.95美元。
美股隔夜也強勢收高，S&P 500指數上漲1.46%，收在7365.12點；那斯達克綜合指數上漲2.02%，收在25838.94點，雙雙改寫收盤新高；道瓊工業指數則大漲612.34點，收49910.59點。
市場人士指出，雖然伊朗戰爭與荷姆茲海峽風險仍未解除，但投資人目前更聚焦停戰可能性，加上美股創高、科技股買盤回溫，帶動日本半導體與電子股成為盤面主流。不過，若中東局勢再度升溫，油價與全球股市仍可能出現劇烈波動。
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