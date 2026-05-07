日股飆漲逾2300點刷新高　晶片股領軍、伊朗戰爭利空鈍化

快訊／僅1天！00403A規模飆破千億刷紀錄 狂買台積電、聯電

台股主動式ETF新兵統一台股升級50（00403A）今（12）掛牌首日爆出逾418萬張驚人天量，盤後發行公司統一投信公告00403A基金規模由前一天的791億元大增至1176.84億元，光1個交易日就衝出385億元，而成份股中除了擴大持有台積電（2330）、聯電（2303）以外，同時將欣興（3037）的持股排序由第7名拉至第5名。

快訊／8檔「抓去關」新名單！安瑞-KY限60分鐘撮合 散熱股王上榜

證交所、櫃買中心今（12）日公告8檔新增處置股，自明（13）日起一路關到5月26日，其中虧損卻飆上漲停的網通股安瑞-KY（3664）因近6個交易日漲約6成遭處「60分鐘撮合」罰最重，散熱股王健策（3653）因屬第2次處置，列為20分鐘撮合。

台積電今年首季配發現金股利7元 創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日召開董事會，會中決議核准配發 2026 年第一季之每股現金股利 7.0 元，其普通股配息基準日訂定為 2026 年9月 22 日，除息交易日則為 2026 年 9 月 16 日。另外，也通過核准資本支出及通過多項人事案。

快訊／史上最大罰單！台中銀內鬼助詐團洗錢 金管會重懲3200萬元

台中銀（2812）接連出包，涉嫌勾結詐團洗錢，金管會表示，該銀行辦理存款開戶、客戶身分持續審查作業及帳戶監控機制所涉相關缺失，有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法內控內稽核，以及洗錢防制法等規定，核處3200萬元罰鍰，寫下單一金融業者單次裁罰最高紀錄。

投信買超台股384億創史上第二大 買最多10檔一次看

台股周二（12日）指數一度來到42253點創新猷，隨著一檔檔新主動型ETF發行，為投信法人增添銀彈，證交所統計，今日投信買超台股金額高達384.45億元，創史上第2大，也是連續15個交易日買進，其中聯電（2303）、台積電（2330）居今日買超前二大。

「華爾街新寵」英特爾、AMD狂飆刷新高 2上市櫃公司趁勢賣股

隨著AI主流題材轉向AI代理（AI agents)，CPU的需求大爆發，英特爾（Intel）和超微（AMD）接棒成為市場新寵，股價飆升同步寫下歷史新高，上市櫃台企業趁勢賣股，其中龍巖（5530）已處分Intel，獲利超過新台幣2億元，至於英業達（2356）今（12日）董事會通過要處分AMD約7.8萬股。

券商賺爛！台股爆兆元巨量 龍頭元大證4月賺52億破紀錄

台股頻爆單日兆元天量，券商也跟著賺飽飽。龍頭券商元大證今（12）日公告4月稅後純益52.44億元，累計前4個月稅後純益139.8億元，已占去年全年的57.24%，每股稅後純益（EPS）高達2.12元，也較去年同期大增169.51%。

萬海首季EPS2.73元 備貨需求提前升溫預期將帶動5月後的出貨動能

萬海航運今(12)日公告第一季合併營收為新台幣336.41億元，較去年同期減少9.3%；營業淨利為新台幣58.25億元，年減37%；歸屬母公司稅後淨利新台幣76.72億元，年減12.1%，EPS2.73元。公司從需求端觀察，貨主為確保供應鏈穩定，加上傳統旺季備貨需求提前升溫，預期將帶動5月後的出貨動能。

祥碩首季EPS達24.85元 第二家ASIC客戶下半年貢獻營收

IC設計大廠祥碩科技（5269）今日舉行法說會並公佈2026年第一季合併營收為新台幣34.98億元，較去年同期增加39%；稅後淨利為新台幣18.5億元，較去年同期增加52%；毛利率50.8%；每股盈餘新台幣24.85元。董事會決議發放每股現金股利新台幣45元。

記憶體群聯喜迎120億資金！ 銀行爆首宗聯貸超額認購224%

記憶體飆股群聯電子（8299）今（12）日完成首宗聯貸案，資金高達120億元，在台北富邦銀行與第一銀行共同統籌主辦下獲得11家金融同業熱烈響應，最終超額認購率高達224%，充分展現金融同業對群聯於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。