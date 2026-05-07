台股42K達陣！上漲近千點至42131新高　台積電飆至2345元新紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以41259.96點開出，指數大漲121.11點，漲幅0.29％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲992.96點至42131.81點，寫史上新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲85元來到2335元，漲幅3.78％，隨後進一步上漲至2345元；鴻海（2317）上漲3元至255元；聯發科（2454）維持平盤至3430元；廣達（2382）上漲2.5元來到349元；長榮（2603）上漲0.5元至212.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲612.34點或1.24％，收在49910.59點；標準普爾500指數上漲105.9點或1.46％，收7365.12點；那斯達克指數上漲512.81點或2.02％，收在25838.94點；費城半導體指數上漲492.18點或4.48％，收11472.76點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49910.59 ▲612.34 ▲1.24% S&P500 7365.12 ▲105.9 ▲1.46% NASDAQ 25838.94 ▲512.81 ▲2.02% 費城半導體指數 11472.76 ▲492.18 ▲4.48%

資料來源：證交所